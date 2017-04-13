Купоны. Работа сайтов-купонаторов

Абсолютно каждый купонный сайт работает по способу совместных покупок. Как раз с них и начались самые первые проекты. Люди, нуждающиеся в каком-либо товаре или услуге, объединялись с людьми, которые также желали приобрести подобный товар. Если набиралось приличное количество людей, то производилась покупка по оптовой цене, которая в несколько раз ниже розничной.Некоторые решили сделать из этого бизнес. Кажется, что данная схема будет выгодна для всех: продавцы получают большой поток покупателей, покупатели же получают скидку, а владельцы имеют с этого приличный процент от продаж.Многие люди подхватили данную идею и стали ее использовать. И в наше время с каждым днем растет количество сайтов-купонаторов. Организовывается фирма, а затем привлекается персонал. С самого начала клерки начинают звонить потенциальным партнерам для предложения сотрудничества. Для того, чтобы добиться успеха, нужно хотя бы 1000 компаний, которые смогут предоставить скидки. Лучше всего работать с фирмами, предоставляющими товары для женского пола.В наше время можно найти купона практически на все: услуги в различных салонах красоты, различные обучающие курсы, возможность посетить кафе, кинотеатры, театры, рестораны и другие заведения.Абсолютно под каждое предложение будет создана индивидуальная красочная страница. Например, поступает предложение получить сеанс загара на 50% дешевле настоящей цены. Будут указаны все плюсы услуги, сама услуга будет очень подробна описана, будет предъявлена полная информация компании, предоставляющей скидку. Но для того, чтобы получить кэшбэк на товар https://getcashback.ru/shop/ , нужно будет зарегистрироваться на сайте, затем нужно указать свою электронную почту, а уже потом приобрести сам купон. Также стоит запомнить, что на почту будут приходить различные оповещения о различных скидках.У купона есть свой “срок годности”, который может колебаться от двух недель до трех месяцев. Цена же подобного купона будет колебаться примерно от 100 до 300 рублей. Способ оплаты может быть различным. Затем купон стоит распечатать для того, чтобы потом его можно было предъявить в салоне. Иногда же можно приобрести товар по его полной стоимости, а при получении самого товара нужно будет предъявить купон. А с разделом денег разбираться будете уже не вы. Также стоит запомнить, что заранее нужно сообщить время, когда решите забрать товар.