Каркасный дом: особенности и сроки возведения

В подмосковном загородном строительстве наметилась четкая тенденция: кирпичные дома возводят все реже. Им на смену приходят легкие и долговечные каркасные сооружения. Они обладают отличными эксплуатационными параметрами, для возведения подобного объекта не понадобятся колоссальные суммы. Строят каркасные дома в Подмосковье в любое время года, что становится возможным, ввиду полного отсутствия мокрых работ на площадке.

Дома, возведенные по каркасной технологии, обладают целым спектром важных преимуществ:

высокая скорость строительства;

отсутствие необходимости сооружать громоздкий, дорогостоящий фундамент;

возможность возводить и отделывать стены одновременно.

Каркасная технология позволяет воплощать в реальность архитектурные проекты любой сложности. Срок возведения домов варьирует от месяца до трех. Профессиональным строителям этого времени достаточно для того, чтобы сдать заказчику объект, полностью готовый к эксплуатации.

Существенно ускоряет процесс строительства каркасного дома отсутствие необходимости использовать тяжеловесную спецтехнику. Все необходимые работы по монтажу каркаса и стеновых панелей проводятся в сжатые сроки. Для этого нужна только слаженная работа мастеров и профессиональный инструмент. При возведении объекта квалифицированные строители неукоснительно придерживаются двух важных правил:

высота этажа не должна превышать 3 м;

площадь оконных и дверных проемов не более 30 % от объема стены.

Профессиональная бригада строителей из Беларуси специализируется на возведении каркасных домов с высоким качеством теплоизоляции, шумоизоляции, пожаростойкости. Добиться подобных параметров удается за счет применения сертифицированных теплоизоляционных материалов от ведущих мировых производителей. Использование подобного сырья и актуальных технологий существенно продлевает срок службы дома, позволяет проживать в нем в течение всего года, независимо от климатических условий в регионе.

Экономически оправданной является услуга строительство каркасного дома «под ключ». В этом случае за два месяца человек получает объект, полностью готовый для круглогодичного проживания. Он может быть возведен как по типовому, так и по индивидуальному проекту. Выполнение всего комплекса работ, включая закупку всех необходимых материалов и внутреннюю отделку, берет на себя бригада строителей. Она является непосредственным исполнителем, что положительно сказывается на итоговой стоимости заказа. Обращаясь к посреднику, человек вынужден будет оплатить еще и его услуги. Поэтому, если есть возможность сотрудничать напрямую со строительной бригадой, этой возможностью нужно обязательно воспользоваться.