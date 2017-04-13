Характеристики и применение сварных заборов

Сварные панели с полимерным покрытием — новое слово на рынке заборов. В отличие от стальных аналогов и предшественников, этому ограждению не грозит коррозия. Зато грозит долговечность, которая является рекордной в своей области и составляет 50-60 лет. Кроме этого, конструкции отличаются другими характеристиками, обусловившими широчайшее распространение заборов на основе секционных панелей.

Сварная панель состоит из множества стальных прутьев, соединенных между собой перпендикулярно при помощи высокоточной лазерной сварки. Эта же технология используется при изготовлении опорных столбов, которые можно приобрести вместе с панелями.

Преимущества панелей 3D

Главным достоинством секций является отсутствие коррозии. Данная характеристика достигается за счет многоступенчатой защиты, в процессе которой конструкция приобретает три слоя: цинковый, нанокерамический, полимерный. Даже небольшие повреждения в виде царапин не приведут к образованию коррозии.

Благодаря такой защите, конструкции обладают устойчивостью ко внешним неблагоприятным факторам в виде климатических особенностей, плесени, бактерий, огня и др. Также для сварных панелей характерна высокая вандалоустойчивость и устойчивость к нагрузкам. Особенно важна ветровая и снеговая устойчивость, предупреждающая деформацию забора при сильных порывах ветрах.

Секционный забор “голыми” руками не взять. Его не перелезть и не сломать. Все эти характеристики обусловили большую популярность ограждения в самых разных видах строительства и благоустройстве.Важной характеристикой является небольшой вес, который не только обеспечивает удобство при транспортировке и монтаже, но и позволяет отказаться от устройства фундамента. Сама установка также проста, что способствует невысокой стоимости монтажных услуг.

Распространение секционных заборов

Чаще всего сварные конструкции можно встретить в частном секторе, где они эффектно ограждают территории домовладений, коттеджи и особняки. Это может быть как внутренний, так и внешний забор. Панели с полимерным покрытием прекрасно вписываются в любой дизайн и гармонируют с разными материалами.

Такие же секции, но просто оцинкованные (без полимерного покрытия) активно используются на дачных участках, в строительстве в качестве временных ограждений, в сельском хозяйстве, лесничестве и садоводстве.

Эффектные сетчатые ограждения нашли широкое применение в муниципальном, общественном и жилом строительстве. Детские сады, школы, лицеи, развивающие центры, спорткомплексы, спортплощадки и стадионы — лишь небольшой перечень сварных ограждений.