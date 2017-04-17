Чем отличаются лучшие брокеры Форекс?

Количество трейдеров растет ежегодно, причина в том, что торговля на рынке помогает человеку обрести независимость в плане финансов. Хотите получить постоянный и высокий доход? Тогда вам нужен надежный брокер, начните его поиски прямо сейчас.

С чего начать новичку, желающему стать успешным трейдером?

Украина относится к трейдингу положительно, об этом говорит большое количество граждан страны, которые ежедневно заключают на рынке форекс сделки. Несколько лет назад, с тех пор, как появились брокеры, рынок forex стал доступен всем желающим. Принцип очень простой:



находите подходящего брокера и регистрируетесь на его сайте;



закидываете на депозит определенную сумму;



приступаете к работе (заключаете сделки с валютой).



К торговле надо подходить серьезно, это обеспечит хороший доход. Если вы новичок, тогда спешить не нужно, почитайте отзывы и подумайте, какой брокер вам подойдет? Что вы хотите от него получить, какие требования выставляете? Кому-то важнее всего быстро выводить деньги, кто-то на первое место ставит размер спреда и т.д. Составьте собственный список требований и выбирайте брокера по нему.

На портале Financial-rating можно найти последние комментарии, оставленные трейдерами. Узнайте, о чем говорят реальные игроки, имеющие опыт, что они выносят на первый план?

Что еще нужно учесть, когда будете выбирать брокерскую компанию?

Крупные лучшие брокеры рынка предлагают практически одинаковый набор услуг, но в деталях условия всегда разные. Кто-то привлекает клиентов низким спредом, что позволяет экономить на комиссии, другие компании предоставляют доступ к большому количеству торговых инструментов, и это тоже очень важно.

Поэтому необходимо четко понять, что для вас важнее? Доверяйте компаниям, которые имеют большой опыт и положительные отклики. Помощь в выборе окажет рейтинг, его публикует сайт о форекс брокерах, предоставляя основную краткую информацию обо всех известных брокерских компаниях.

Узнайте, какие брокеры предоставляют доступ к профессиональной аналитике, эти материалы помогут вам заключать выгодные сделки. Еще одна полезная опция – это демо-счет, он позволяет торговать, не теряя деньги, осваивая инструменты рынка, вникая в суть трейдинга, получая бесценный опыт.

Всего за несколько дней начальный депозит можно преумножить в несколько раз, это достижимая цель при условии, что вы будете серьезно относиться к трейдингу. Надежный брокер поможет вам добиться успеха.