Общественный транспорт после теракта в Санкт-Петербурге. Безопасность сегодня в приоритете.

По Сафонов Сергей -
16:57
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Общественный транспорт после теракта в Санкт-Петербурге. Безопасность сегодня в приоритете
Общественный транспорт после теракта в Санкт-Петербурге. Безопасность сегодня в приоритете

3 апреля в Петербурге в метро произошел теракт. Погибли 15 человек, больше полусотни ранены. В Московской подземке тут же были усилены меры безопасности. Это абсолютно оправданное решение, ведь без метро в мегаполисе невозможно. Или все-таки возможно? Давайте сегодня поговорим о росте рельсового транспорта в городе. Итак, безопасность усилена на всех видах транспорта. Теракт может произойти где угодно, но чаще всего взрывы были именно под землей, а ведь метрополитен самый загруженный транспорт Москвы, ежедневно им пользуются 8 миллионов человек — это можно сравнить с населением Швейцарии, например. И как обеспечить безопасность такому огромному пассажиропотоку? Эксперты считают, что избежать взрыва можно только в том случае, если поймать террориста до того, как он спустится в метро. Если он сможет обойти все системы безопасности, предотвратить теракт будет практически невозможно, поэтому за пассажирами внимательно смотрят, для этого есть интеллектуальная система видеонаблюдения, а еще каждый проходит рамки металлодетекторов и, если нужно, отправляется на дополнительный досмотр. Кто и как следит за безопасностью в столичной подземке сегодня, что произойдет, если на платформе оставить бесхозный предмет, и что делать, если человек упал на рельсы? Надежда Каменская расскажет.

теракт в Питерской подземке
теракт в Питерской подземке

Март 2016 года. В брюссельском метро и в зале вылета аэропорта произошло два взрыва, погибли 38 человек, ранены больше 340. Апрель 2011 — бомба сдетонировала в Минской подземке, тогда погибли 15 человек. В июле 2005 года трагедия коснулась и Лондонского метрополитена — подорвало три поезда, 52 жертвы и около 700 раненых. Москва не стала исключением — последний теракт в 2010, серия взрывов оглушила весь город. Сначала на станции «Лубянка» — 24 смерти, спустя час, атаке подверглась и станция «Парк культуры» — еще 12 унесенных жизней. С тех пор систему безопасности в метро полностью пересмотрели. За спокойствие в метро отвечает служба безопасности, официально ее создали в 2012 году, штат почти 3 тысячи человек. Двумя годами позже появились зоны досмотра пассажиров.

Игорь КУВЫРКОВ, старший инспектор службы безопасности станции метро «Кузнецкий мост»: При проходе пассажира через рамку металлодетектора, если срабатывает световая индикация, инспектор службы безопасности, видя это срабатывание, останавливает пассажира и приглашает его для дополнительного досмотра в досмотровую зону.

Такое оборудование помогает инспекторам ежедневно выявлять более 400 запрещенных к перевозке предметов. Только за два месяца этого года нашли 20 тысяч опасных вещей, за это же время проверили больше 3,5 миллионов единиц багажа.

Игорь КУВЫРКОВ: Данный прибор определяет следы и пары наркотических веществ, аварийно-химических веществ, взрывчатые вещества, соляные пары в воздухе.

А еще есть уникальная система видео наблюдения, круглосуточный контроль идет на перронах, в вестибюлях и в вагонах поездов. За каждый движением пассажиров следят 17 тысяч камер, задействованы и интеллектуальные машины, которые умеют распознавать лица, делать фото и обнаруживать забытые вещи. Сигнал тревоги мгновенно поступает в центр безопасности.

— Внимание, в кассовом зале обнаружен бесхозный предмет.

Новый центр управления обеспечения транспортной безопасности открылся в столице 2 месяца назад, находится на Дмитровском шоссе в здании бывшего кинотеатра «Ереван». На огромном мониторе прямая трансляция каждой станции метро, сотрудники центра круглосуточно следят за происходящим, система позволяет реагировать на нештатные ситуации в 10 раз быстрее.

Андрей КИЧИГИН, начальник службы безопасности Московского метрополитена: Система через определенное количество времени — десятки секунд — срабатывает, что в зоне ее ответственности что-то появилось новое. Идет сигнал на того оператора, который занимается этой станцией. Оператор видит, у него выделен предмет, соответственно, после этого по алгоритму он должен связаться со старшим смены и сказать ему, что в этой зоне находится какой-то непонятный оставленный предмет или бесхоз.

Оборудование нового поколения помогло снизить и преступность в метро, сегодня можно легко вычислить злоумышленников. Кстати, именно камеры видеонаблюдения засекли предполагаемого террориста в Санкт-Петербурге. Умные машины ловят в метро и карманников, самая простая добыча для которых спящие нетрезвые пассажиры. Вот кадры из столичной подземки: преступник спокойно шарит по карманам, а потом так же спокойно выходит из вагона. В дозор выходят и сотрудники уголовного розыска, ежедневно они дежурят под видом обычных пассажиров, поэтому просят не показывать их лица.

Сотрудник в штатском: Самые постоянные — щипачи, которые вытаскивают из карманов одежды, из сумок, дипломатов, всего подобного. Потом есть отряхалы, которые подходят, говорят: ой, извините, у вас тут куртка грязная, просто помогают отряхнуть и из карманов вытаскивают все.

Осторожным должно быть и поведение пассажиров. Самый частый случай в метро — падение на рельсы, в год по 1,5 сотни. Выжить удается немногим. Если пассажир на ногах не удержался и упал, важно лечь головой по направлению к поезду.

Анатолий АНУРЬЕВ, заместитель начальника службы движения Московского метрополитена: Чтобы его остановить, нужно подать круговое движение, по часовой, против часовой, без разницы. Вот так рукой машете, машинист вас увидит. Лучше взять какой-то предмет, может быть, платок носовой вытащить, махать, можно взять телефон включить и по кругу вращать рукой. И машинист, когда прибывает, он заметит и остановит экстренно состав.

Безопасность на транспорте сегодня в приоритете. После теракта в Петербурге премьер-министр подписал постановление об ужесточении требований к обеспечению безопасности в российских подземках. В стране могут появиться группы быстрого реагирования, мобильные патрули, которые будут дежурить круглосуточно, чтобы обезопасить жизнь людей и не допустить в будущем страшных трагедий.

Безопасность, конечно, превыше всего, но на транспорте не надо забывать и о комфорте. В столичном метро запустили первые поезда «Москва», которые должны заменить устаревший подвижной состав. В новых вагонах усилена шумоизоляция, улучшено освещение и снижена вибрация, а еще работает интерактивный дисплей и зарядки для гаджетов. К 2020 одна из самых загруженных линий — Таганско-Краснопресненская — полностью перейдет на новые составы, для этого понадобится 114 таких поездов. Чем не повод оставить свой автомобиль на парковке и пересесть на общественный транспорт для того, чтобы доехать на работу? Давайте посмотрим предварительные итоги нашего голования. Да, большая часть наших телезрителей — 71,5 процентов — считают, что на работу лучше ехать на метро, чем на автомобиле, но все-таки есть те, для кого комфорт превыше всего. Но даже, если вы убежденный автомобилист, все равно советую спускаться в метро хотя бы иногда даже для того, чтобы посмотреть, как оно изменилось, а оно действительно изменилось. Вот так карта столичного метрополитена выглядела в 2010, когда началась масштабная программа строительства и реконструкции. А вот так схема выглядит сейчас — за несколько лет линии выросли на десятки километров. В прошлом году запустили Московское центральное кольцо, оно хорошо вписалось и в карту, и в жизнь города. Но заглянем немного в будущее — что там? В 2020 метро изменится до неузнаваемости, для этого только в этом году планируют проложить 35 километров линий и построить 18 станций. Но это в теории, а что на практике? Как развивается Московский метрополитен и его подвижной состав, расскажем прямо сейчас.

Репортаж Марины Карахончевой

Здесь еще нет ни путей, ни платформы, ни эскалаторов, но уже сейчас отчетливо виден железобетонный скелет будущей станции «Мичуринский проспект». В свое роде уникальный — почти на треть короче всех типовых проектов, а все потому, что из-за геологических особенностей станция будет полуподземной.

Женщина: Близко, конечно, чем добираться до «Проспекта Вернадского».

Мужчина: Доступность до любой точки Москвы.

Женщина: Сейчас мы добираемся на автобусе до метро, а так у нас будет прямая ветка в центр.

На «Мичуринском проспекте» появится огромная стеклянная стена, через которую пассажиры смогут любоваться природой, попасть внутрь можно будет по надземному пешеходному переходу — его построят для безопасности, чтобы людям не пришлось перебегать через оживленную магистраль. В перспективе со станции «Мичуринский проспект» еще можно будет перейти на абсолютно новую линию — третий пересадочный контур, здесь будет одна из 28 остановок. Новый метрокруг позволит серьезно экономить время — он соединит такие районы, добраться в которые сейчас можно только с пересадками. Первый участок от «Делового центра» до «Петровского парка» откроют уже в этом году.

Марат ХУСНУЛИН, заместитель мэра г. Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: Практически все станции уже сделаны с точки зрения архтектурно-градостроительных решений, идет отделка, идет пуско-наладка оборудования.

И все это недалекое будущее. До 2020 года на карте метро появятся десятки новых станций. Конечно, это еще не подземка Лондона или Нью-Йорка, зато наше метро по количеству пассажиров, перевозимых за год, уже обошло и английскую, и американскую подземки, впереди с небольшим отрывом только Токио, Сеул и Пекин. Чтобы пассажирам было комфортно, постоянно модернизируют и парк столичного метро. В новых составах исчезли перегородки между вагонами, теперь проход сквозной, благодаря чему вместимость увеличилась на 15 процентов. Вышел на линию самый современный поезд — «Москва».

Сергей СОБЯНИН, мэр г. Москвы: Мы получили для москвичей, для пассажиров такой уникальный комфортный поезд, который и тише, и экономичнее, и комфортнее для тех, кто будет пользоваться им. приняли решение, что первые поезда придут на Таганско-Краснопресненскую ветку, самую загруженную в Москве, каждый день ей пользуются более миллиона человек.

Современное Московское метро — это не только новые составы, но и станции, оформленные по последнему архитектурному слову, яркие и динамичные. Недавно открывшийся «Ломоносовский проспект» украшают цифровые башни — ассоциация с МГУ. В дизайне «Минской» пассажиры могут проследить историю Победы, а «Раменки» напомнят о дубовых рощах. Возможно, когда-то некоторые из них станут памятниками современной истории и архитектуры и здесь будут так же водить экскурсии, как сейчас на «Площадь революции» или «Комсомольскую». Такой красоты, как в столичной подземке, нет нигде в мире — 45 станций Московского метро считаются объектами культурного наследия, они уже давно стали музеями, а перроны-вестибюли еще и превратились в концертные залы.

Сергей КАШКИН, музыкант: Это здорово, когда люди ходят вокруг, и это разбавляет серый андеграундный антураж. Мне кажется это вносит свою яркую краск.

Музыка в метро — еще один проект Московской подземки. Право участвовать в нем в этом сезоне выиграли 200 коллективов исполнителей. Строгое жюри отобрало их из тысяч претендентов. Для молодых и амбициозных — это шанс получить известность и способ подзаработать, а для пассажиров возможность ненадолго замедлить шаг и послушать музыку большого города.

Судя по всему, наши телезрители тоже заметили изменения в метрополитене. Давайте посмотрим, как распределились голоса. Динамика меняется, я вижу, что большая часть наших телезрителей — почти 69 процентов — все-таки выбирают метрополитен для того, чтобы добираться на работу, но треть телезрителей все-таки отмечают, что комфорт превыше всего, автомобиль лучше. Не забывайте голосовать, в конце программы мы подведем итоги и, в частности, в социальных сетях, посмотрим, что будет там. Пока хочу сказать, что рельсы ведь есть не только под землей. 6 апреля столичному трамваю исполнилось 118 лет — это самый старый вид общественного транспорта, который появился в городе. Его предшественником была конка — вагончики, запряженные лошадьми, перевозили людей с 1872 года. Правда, толку от них было мало — скорость конки была чуть-чуть больше, чем у пешехода, зато сегодня у Москвы одна из самых развитых систем рельсового транспорта, во многом благодаря запуску МЦК. Новое железнодорожное кольцо за первые полгода перевезло 50 миллионов человек. А ведь по рельсам бегают еще и электрички. На прошлой неделе о безопасности на этом виде транспорта снова заговорили, после того, как на западе города пригородная электричка врезалась в поезд дальнего следования. Один вагон сложился с гармошку, три сошли с рельсов. Жертв удалось избежать, благодаря грамотной эвакуации. Марина Каракончева выяснила, что думают москвичи от транспорте на рельсах, а заодно расскажет, какими были трамваи раньше и какими они стали сейчас.

Репортаж Марины Каракончевой

— Вы сегодня стали 50-миллионным пассажиром Московского центрального кольца, совершенно случайно.

Юбилейного пассажира МЦК встретили на станции «Деловой центр». Александр приехал с «Балтийской», если раньше ему приходилось делать две пересадки и проводить в метро около 40 минут, сейчас путь стал прямым, а время в дороге сократилось больше чем в два раза (15 минут).

Александр ЖУРАВЛЕВ, пассажир: Очень быстро, очень комфортно добираться и в метро меньше народа, сразу мы чувствуем что стало.

Любовь москвичей МЦК удалось завоевать за считанные месяцы и уже сегодня пассажиропоток составляет 350 тысяч в день.

Дмитрий ПЕГОВ, начальник Московского метрополитена: МЦК — это подспорье, вы видите, какой популярностью оно пользуется, и превзошло все наши планы, все наши ожидания. Мы планируем, что уже буквально в следующие годы пассажиропоток будет вырастать до 110 миллионов пассажиров в год.

Сейчас Московское центральное кольцо — это 31 станция, которые соединили 10 линий метро, кроме того, с МЦК можно пересесть на пригородные электрички, а интервал между поездами составляет не больше 10 минут.

Женщина: Вполне комфортно, очень светло, не громко, плавно идет поезд. Нравится.

Молодой человек: Шикарно, вообще, на самом деле.

К 1 мая на МЦК прилетят и 9 новых «Ласточек», а значит будет 42 поезда. Особое внимание уделяется безопасности — так, состояние здоровья машиниста контролируют специальные браслеты, которые, в том числе не дают уснуть.

Максим ШАШКОВ, машинист электропоезда: При различных состояниях организма изменяется кожно-гальваническое сопротивление кожного покрова. Он это изменение улавливает и посылает проверку на систему безопасности. Я обязан встать, нажать кнопку с выдержкой не менее 2 секунд, только тогда эта проверка закончится.

Пока МЦК набирает обороты, московский монорельс их сбавляет. 23 января он вновь перешел в экскурсионный режим, то есть вместо интервала в 10 минут состав прибывает на платформу раз в полчаса. Изменился и график работы — прокатиться мимо Останкинской башни можно с 8 утра и до 8 вечера. Такое решение приняли, потому что пассажиропоток постоянно сокращался, в прошлом году на 15 процентов. Совсем другая судьба у старейшего транспорта Москвы — трамвая, его рельсы, словно паутина, покрыли столичные улицы. В мегаполисе полсотни маршрутов, а недавно в город вышел новый вагон — «Витязь М».

Хатуна ВАСИЛЬЕВА, водитель трамвая: Они очень такие легкие, они бесшумные, они плавно трогаются, плавно останавливаются, низкопольные. Всем нравится.

Все вагоны оснащены климат-контролем, по всей длине трамвая установлены камеры видеонаблюдения, изображение в реальном времени поступает на пульт водителю, но главный плюс «Витязя» — абсолютно тихий.

Сергей МАТВЕЕВ, начальник отдела рельсового транспорта ГУП «Мосгортранс»: Наши новые трамваи, одно из требований было — это снижение уровня шума как внутри, так и снаружи, поэтому у них самые современные тележки, самые современные системы подвешивания, которые не только повышают плавность хода, но и значительно снижают уровень шума.

Сегодня по Москве бегает уже два десятка вагонов, правда, пока только по 17 маршруту — от Останкино до Медведково. По центру «Витязь М» поедет в рамках ежегодного парада трамваев, где можно будет не только прогуляться по вагонам разных лет, но и узнать интересные факты.

Геннадий НАРЫКОВ, сотрудник музея «Московский транспорт»: Это вагон импортный, производства Чехословакии. В конце 2010-ых годов для нужд города Москвы было решено импортировать трамвайные вагоны из-за рубежа, и как раз одним из удачных вагонов в мире являлся чехословацкий вагон «Татра».

В Москве таких вагонов осталось чуть больше 200, их главный минус — высокий подъем, а потому они первые в очереди на списание. Вероятно, уже через несколько лет встретить известную на весь мир «Татру» можно будет только в музее. А этот вагон всегда привлекает максимальное внимание — это фонарный вагон, его начали выпускать в начале XX века и курсировал он 6 десятилетий, правда, длина его всего 11 метров, а максимальная скорость 40 км/час. Он вмещал в себя 100 человек — это почти в три раза меньше, чем современные вагоны, и никаких тебе мягких сидений с подогревом.

Геннадий НАРЫКОВ: Наши довоенные вагоны, конечно, в них царство дерева. Тут даже можем видеть, что, например, поручни, чтобы пассажиры могли держаться, они деревянную палку имеют в своей основе и к ним такие своеобразные держатели.

И даже пол реечный — это чтобы валенки зимой не скользили. А вот на шпильках в этот трамвай лучше не заходить — и туфельки испортите, и пол, так что на парад трамваев лучше приходить в удобной обуви.

Ну, как ретро-трамваи — понравились? Тогда вам завтра на Чистопрудный бульвар в 12 часов. Перед москвичами проедет колонна из 15-ти вагонов, кстати, во главе парада будет та самая конка, запряженная лошадьми. А добираться на этот парад, наверное, лучше всего на метро, тем более, что мы сегодня рассказали обо всех перспективах его развития.

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Сафонов Сергей

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