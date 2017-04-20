Сегодня это практически главная городская новость: москвичи начали пересаживаться на общественный транспорт. Но какие факты и цифры за этим стоят? Ведь, может быть, люди бросают личные автомобили, как говорится, не от хорошей жизни.

Почему общественный транспорт в городе становится все популярнее и кому это выгодно?

Итак, во всем мире власти крупных мегаполисов стремятся разгружать пассажиропоток и пересаживать людей с личных автомобилей на общественный транспорт. И для этого необходимы два условия: удобство и безопасность. Мы собрали подборку общественного транспорта, систем общественного транспорта, которые изменили жизнь в крупных мировых мегаполисах. Ну, что у нас тут первое? Сеул. В Сеуле один из самых больших метрополитенов в мире. В столице Южной Кореи вообще живет больше двадцати миллионов человек и почти половина из них ежедневно спускается в метро. И в сеульском метро даже работает виртуальный рынок, где можно делать покупки через приложения в смартфоне. В Гонконге на общественном транспорте на работу ездят 90 процентов всех жителей. Но для Москвы это, конечно, пока только мечта. Большинство из пассажиров в Гонконге тоже пользуются метро, оно есть во всех районах в шаговой доступности и стоит недорого. Дальше в списке австралийский Мельбурн, там самая большая трамвайная сеть. Еще в конце двадцатого века она составляла 250 километров, сейчас ее пассажиры совершают 500 тысяч поездок в день, и многие предпочитают трамвай потому, что на нем можно доехать из одной точки в другую без пересадок. И канадский Ванкувер сделал ставку на скай-трейн. Сверхскоростные автоматизированные линии монорельса проходят через несколько густонаселенных районов и сильно разгружают надземное движение. Москвичи тоже пересаживаются на общественный транспорт, теперь об этом можно говорить уже уверенно. За первый квартал этого года пассажиропоток увеличился на 7 процентов. Это 82 миллиона поездок. Давайте разберемся, много это или мало. В Дептрансе посчитали, что каждый день все виды общественного транспорта перевозят 19 миллионов человек в сумме, из них больше 8 миллионов приходится на метрополитен, почти 2 — на пригородные электрички и остальное — на такси и наземный пассажирский транспорт. Итого получается, что 7 процентов добавляет в график движения Москвы целые лишние сутки: те же самые 20 миллионов. Пока это не много, но по этой цифре уже можно говорить об уверенной тенденции роста.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: С начала года вышли на линии два новых транспортных средства: это «Витязь», один из лучших трамваев, которые созданы в мире, и также инновационный вагон «Москва», который также отвечает лучшим техническим требованиям в мире. Помимо этого, созданы новые сервисы для пассажиров метро и Мосгортранса. В целом количество пассажиров за первый квартал увеличилось на рекордные 7 процентов.

Ну, еще для увеличения пассажиропотока с недавних пор все чаще отказываются от турникетов. Касается это в первую очередь принципиально нового транспорта. Например, низкопольный трамвай «Витязь-М» недавно запустили по 17-му маршруту. Дверей там теперь шесть, и все без турникетов. Бесшумность, увеличенное число пассажиромест. А еще от предыдущих поколений эти трамваи отличают Wi-Fi и станции USB для подзарядки гаджетов.

Что еще произошло на МЦК и как это кольцо вообще вписалось в график городского движения

Попасть на станцию «Окружная» Московского центрального кольца теперь могут и пассажиры пригородных электричек с одноименной станции. Теперь им не нужно доезжать до центра города и там пересаживаться на метро. Ну а вскоре с «Окружной» до платформы можно будет добраться и по наземному пешеходному мосту. С декабря практически все электрички стали останавливаться на платформе «Окружная», за счет чего пассажиропоток на одноименной станции Московского центрального кольца увеличился на 30 процентов. Дорога из дома на работу для многих стала проще и быстрее. Снизилась и нагрузка на столичную подземку. К примеру, чтобы добраться от Владыкино до Войковской на метро, требуется преодолеть десять станций и сделать две пересадки. А используя МЦК, нужно проехать всего четыре станции и по времени путь сокращается в три раза.

— МЦК очень удобно связывает дом с работой. То есть вместо полутора часов я трачу полчаса. Это глобальная разница. Это меня очень выручает. И очень комфортные поезда. Ну, сама по себе она устроена, мне кажется, очень логично.

— Я ехал сейчас до «Делового мира», надо было с пересадкой ехать в центре. Здесь удобно. Самое главное — комфортно, бесшумная почти поездка.

— Ну, сейчас уже народу побольше как-то пользуются. Сейчас, особенно с утра, народу уже больше, и уже приходится стоять иногда. Но все равно уютнее.

С момента запуска Московского центрального кольца «Ласточки» перевезли 55 миллионов пассажиров. В мае интервал движения поездов на железнодорожном кольце планируют сократить. Составы будут прибывать на станции каждые пять минут вместо шести. Оплатить проезд на всех станциях МЦК можно в одно касание, с помощью своего смартфона, если к нему подвязан электронный кошелек. Проходим, и тогда поездка получается на 20 процентов дешевле: вместо 55 рублей всего лишь 40. А чтобы разгрузить станции в часы пик и сэкономить время пассажиров, на «Окружной» в режиме эксперимента запустили реверсивное переключение турникетов.

Надежда ДОРЖИЕВА, руководитель пресс-служба МЦК: Для того чтобы увеличить пропускную способность станции, начали применять на турникетах реверсивное переключение. Это о чем говорит? Например, в утренние часы пик, когда большинство пассажиров приходят на станцию, у нас большинство турникетов работают на вход. В вечернее время, соответственно, на выход. И мы таким образом начали сейчас наблюдать, что пропускная способность станции увеличилась практически на 40 процентов. То есть если раньше пассажиру на проход нужно было порядка четырех секунд, то теперь он тратит всего две секунды.

В ближайшее время возле станций МЦК высадят деревья: ели, клены, липы, и разобьют клумбы. Яркие цветники появятся у трех станций: «Верхние котлы», «Бульвар Рокоссовского» и «Деловой центр».

Но самый популярный вид общественного транспорта в Москве — это, конечно же, метро. И таким оно будет, скорее всего, очень долго. На земле не хватает места, и приходится уходить вниз. И здесь тоже остро стоит проблема пассажиропотока. Чтобы его увеличить, вагоны должны быть более вместимыми. С этой задачей отлично справляется новый поезд «Москва». Составы со сквозным проходом могут увеличить прием пассажиров больше чем на треть. Сексорные интерактивные экраны, которыми так знаменито азиатское метро, есть теперь и в столице России. Поручни с подогревом, более просторные площадки у дверей. А по некоторым показателям «Москве» нет равных в мире. Например, зарядки для гаджетов нет больше вообще нигде. Появилось даже мобильное приложение, которое так и называется — «Метро». Оно рассчитывает самый оптимальный маршрут, учитывая все новые станции МЦК. И впоследствии планируется, что в список добавится и третий пересадочный контур. Ну, давайте прямо сейчас посмотрим, как это работает. Действительно, очень много всего появилось, можно запутаться. Привычные маршруты уже могут быть не актуальны. Например, раньше я думала, что доехать от станции «Войковская» до станции «Шоссе Энтузиастов» проще всего по МЦК, потому что будет без пересадок. Но приложение говорит, что чуть больше чем за полчаса удобнее все-таки через центр по привычному маршруту, через «Третьяковскую». Есть еще одно приложение, очень любопытное, оно информирует, когда нужно выходить из дома, чтобы успеть вовремя на автобус и не ждать на остановке.

Максим ЛИКСУТОВ, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: Мы обещали такую сделать функцию, называется она «Будильник», очень активно ею пользуются москвичи. Вы, например, зная, что от вашего места работы до остановки время пешком, например, десять минут, вы устанавливаете себе напоминание. И как в режиме online в это приложение приходят треки по движению наземного транспорта. Например, за десять минут до подхода автобуса вашего конкретного маршрута, вам придет push-уведомление на телефон, и вы спокойно доходите до остановки. И не стоите на остановки, а сразу, с ходу заходите в автобус, трамвай или троллейбус.

Ну и, наконец, такой показатель, как безопасность. Московский метрополитен — один из самых надежных в мире. В этом году открылся новый центр интеллектуальной системы видеонаблюдения, и количество правонарушений под землей сократилось на 20 процентов.

Пусть ваша жизнь будет комфортной и безопасной.