Форум «Здоровье нации». Здоровье на колесах

Автомобили на службе медицины становятся все более «умными» и комфортными. На форуме «Здоровье нации» были представлены разработки российских компаний — это транспортные средства, которые помогут сохранить здоровье, проверить качество медикаментов и улучшить жизнь людей, передвигающихся на колясках.

Если пациент не идет к врачу, врач придет к пациенту. На выставке в столичном «Гостином Дворе» представлены технологии, которые должны повысить качество медицинской помощи во всех уголках нашей страны.

Татьяна Яковлева, заместитель министра здравоохранения РФ: За телемедициной будущее, нельзя высококвалифицированного специалиста поселить в любой деревне, в любом поселке, потому что это просто нецелесообразно. Сегодня у нас в ГД поступил законопроект об информационных технологиях, где будет узаконена телемедицина.

Провести исследование может обычный фельдшер в районной больнице, а оценивать его результаты будет специалист в крупном центре, а в те удаленные населенные пункты, где нет нужного оборудования, можно отправить поликлинику на колесах.

Олег Марков, директор по маркетингу автозавода: Мы построили на платформе нашего автомобиля мобильный медицинский комплекс, который может оказывать услуги профилактического осмотра, диагностики, функции работы рентгенокабинета, момографии.

Футуристичный автопоезд состоит из двух частей, по сути, это два кабинета площадью около 8 квадратных метров каждый. Здесь может быть установлено самое разное медицинское оборудование.

Лео Бокерия, директор Научного центра сердечнососудистой хирургии им. А.Н. Бакулева: Телемедицина, передвижные комплексы — я их никогда не рассматриваю порознь, это то, что крайне нужно нашей стране, они реально работают.

Оборудованный автономными системами отопления и энергообеспечения, такой комплекс может работать где угодно и даже в местах чрезвычайных ситуаций, когда требуется медицина катастроф. Мобильным стал и контроль лекарственных препаратов.

Роман Галеев, заместитель руководителя отдела РНМИКЛС: В том году было проведено порядка 17 тысяч экспертиз неразрушающими методами, 300 лекарственных препаратов показали несоответствие аспектов модельному и были направлены на полную экспертизу в лабораторию. Однако, в общем, можно сказать, что качество лекарственных средств в Российской Федерации очень высокое.

Передвижной контроль медикаментов эффективен и стоит значительно дешевле лабораторного. Сегодня в России действует 12 таких экспресс-станций, а, чтобы сделать рынок лекарственных препаратов еще более прозрачным…

Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: С 2017 года начат эксперимент по маркировке лекарственных препаратов, который позволит проводить профилактику попадания в легальную аптечную сеть фальсифицированных лекарственных препаратов и своевременно выводить полностью, до последней упаковки, недоброкачественные, если таковые будут замечены.

И, наконец, еще одна российская разработка, в которой автомобиль и медицина выступают одним звеном.

Денис Яковлев, заместитель главного инженера завода по производству специальных автомобилей: Автомобиль компактен, легко паркуется в торговых центрах на парковочных подземных местах, что не каждый автомобиль может себе позволить, заехать.

Высокая крыша и удобная система заезда на коляске позволит с комфортом передвигаться даже в инвалидном кресле. Машина поступит в продажу в конце года и обещает стать самой доступной из аналогов.