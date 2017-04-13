Объездная дорога в Сергиеве Посаде будет введена в эксплуатацию уже до конца этого года

Часть объездной дороги, которая позволит транзитному транспорту миновать Сергиев Посад, будет введена в эксплуатацию уже до конца этого года. Об этом сообщили в дирекции дорожного строительства Московской области.

ВЕДУЩАЯ: В полном объеме дорога заработает к 2019 году, ну а сейчас строители начали бурение тоннеля под железнодорожными путями Ярославского направления. Максим Беспалов побывал на месте и узнал, как идут работы.

КОРР.: Это продолжение реализации проекта строительства дороги «Западный объезд Сергиева Посада». Первый этап был завершен в 2016 году. Тогда обустроили 1,5 километра новой дороги, но для движения участок еще не открыт.

Строительство дороги затеяно для того, чтобы разгрузить Московской шоссе, и транзитный транспорт пойдет не через центр Сергиева Посада, а в объезд, через юго-запад, и трафик станет более щадящим. Работы планируется закончить уже к концу 2017 года.

Теперь предстоит проделать тоннель под железнодорожной дорогой Ярославского направления. Движение поездов и электричек здесь очень интенсивное. Но работы ведутся таким образом, чтобы железнодорожное движение не останавливалось. Состояние насыпи постоянно отслеживают через специальные мониторы.

Евгений ЛОЖКИН, оператор мониторинга: Остановки поездов мы не делали, потому что критических нарушений не было, но близкие к этому есть. Например, сейчас линия первая на Москву нуждается в подбивке гравия. И мало того, вас видят сейчас и те, кто имеет…

Евгений ЛОЖКИН: Ну скажем так, наше руководство.

КОРР.: Дорогу под железнодорожными путями прокладывают с помощью тоннелепроходческого комплекса, который позволяет в сравнительно сжатые сроки добиться ровных стенок будущего тоннеля.

Агаси ГАЗОЯН: Длина тоннеля 36 метров, два прохода шириной 12 метров, которые будут обеспечивать движение под действующей железной дорогой. В данный момент ведется работа с двумя комплексами для проходки. На сегодняшний день выполнено порядка 30% проходки, планируется завершение работ ориентировочно на сентябрь месяц.

КОРР.: Кстати, всем местным жителям и владельцам дач, чьи дома оказались рядом с трассой, строители за свой счет установят пластиковые окна. Также возведут шумозащитный экран. Ну а общая протяженность всей дороги составит 11 километров. Весь участок сдадут, когда завершат третий, последний этап.

Сергей ПОДСОБЛЯЕВ, заместитель директора ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства»: Срок строительства третьего этапа 2 года, так что можно с уверенностью сказать, что в 2019 году полностью «Западный обход Сергиева Посада» заработает.

КОРР.: Тем не менее часть дороги вместе с тоннелем через железную дорогу откроют для движения уже в этом году. Стоимость строительства второго этапа, когда дорога пройдет под железнодорожными путями Ярославского направления, составит 1,5 миллиарда рублей, а всего проект оценивают в 7 миллиардов. Часть денег будет израсходована из федерального бюджета, а часть из Фонда региональных дорог.

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