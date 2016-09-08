Совладельца «Реновы» и главу компании и главу компании «Т Плюс» этапируют в Коми

Радиостанция «Эхо Москвы», НОВОСТИ, 06.09.2016, 12:00

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ВЕДУЩИЙ: Совладельца «Реновы» и главу компании и главу компании «Т Плюс» до конца дня этапируют в Коми. Их подозревают в даче взятки бывшему руководству республики. Рассказывает Алексей Нарышкин.

Алексей НАРЫШКИН: Самолет с Борисом Вайнзихером и Евгением Ольховиком прибудет в Сыктывкар вечером. Как сообщают источники ТАСС, там им должны избрать меру пресечения. Заседание суда состоится уже завтра. Следствие будет просить об аресте бизнесменов. Отправить за решетку еще одного фигуранта СК пока не сможет. Речь идет о Михаиле Слободине, который до вчерашнего дня возглавлял «Вымпелком». Топ-менеджер заявил накануне, что находится сейчас во Франции в плановой командировке. Но скрываться от правоохранительных органов он не намерен: до конца недели обещал вернуться в Россию и ответить на вопросы следователей. Претензии к Слободину связаны с его прежним местом работы в ЗАО «Комплексные энергетические системы». Вместе с Вайнзихером и Ольховиком он якобы давал взятки высшим должностным лицам Коми за установление выгодных для компании энерготарифов. Экс-губернатор Вячеслав Гайзер и другие руководители региона сейчас в изоляторе.

ВЕДУЩИЙ: По данным СК, общая сумма взяток, переданных бывшему руководству республики, составляет около 800 миллионов рублей.