Ответ Алишера Усманова на расследование Навального «Он вам не Димон»

Алишер Усманов начал объяснять, как получилось, что связанный с премьер-министром Дмитрием Медведевым фонд получил огромный участок и усадьбу в подмосковном Знаменском. Как сообщил Усманов в интервью «Ведомостям», которое он дал после своего заявления о том, что подаёт в суд на Алексея Навального за клевету в его расследовании о собственности премьера Медведева, он просто обменял купленный для своей сестры участок с домом на землю фонда «Соцгоспроект». На это Навальный ответил, что Алишер Усманов лжет, далее цитата, «лжет несмотря на то, что его вранье разоблачается за две минуты любым человеком». Кроме того, Алексей Навальный анонсировал новую акцию против коррупции в День России.

Подробности земельной сделки Алишера Усманова с фондом «Соцгоспроект» удалось выяснить «Ведомостям». И с нами на связи редактор отдела расследований газеты «Ведомости» Елена Виноградова. Елена, здравствуйте!

Елена ВИНОГРАДОВА: Добрый день!

ВЕДУЩИЙ: Мне кажется, самый интересный вопрос — как вам удалось пообщаться с самим Усмановым и была ли это его инициатива?

Елена ВИНОГРАДОВА: Да, это была его инициатива. На самом деле мы, конечно, очень давно хотели пообщаться с Алишером Бурхановичем, от буквально много лет просили его об интервью, и наконец в очередной раз наша просьба была удовлетворена. И, как мы понимаем, благодаря Навальному именно, потому что Усманов очень хотел высказаться на тему заявлений, сделанных Навальным по поводу недвижимости на Рублевке.

ВЕДУЩИЙ: То есть все-таки можно сделать из этого вывод, что Алишера Усманова все-таки зацепило это расследование?

Елена ВИНОГРАДОВА: Да, несомненно.

ВЕДУЩИЙ: А поясните суть сделки с Елисеевым, владельцем некоммерческого фонда «Соцгоспроект», в чем она состоит?

Елена ВИНОГРАДОВА: Как мы выяснили из разговора с Усмановым, из комментариев, полученных от Елисеева, из документов Росреестра и других документов, можно говорить о следующем, что было два участка на Рублевке. Один большой и пустой, 12 гектар, в селе Знаменское, он примыкал к участку, на котором с 2001 года уже жил Усманов. А второй участок в селе Успенском, тоже на Рублевке, 4 гектара, но на том участке строился дом, ситуация на 2050 год. И владельцы участка в 12 га решили строить на нем несколько коттеджей на продажу, то есть девелоперский проект. Узнав об этом, Усманов предложил владельцам и их партнерам, участникам инвестпроекта, поменяться. Он отдает им участок 4 гектара в Успенском, в нескольких километрах, участок с домом, и достраивает этот дом, а от них получает свободный участок за своим забором, большой и красивый, и таким образом расширяет свое имение.

ВЕДУЩИЙ: Но при этом Елисеев и Усманов хорошо знали друг друга и до этой сделки?

Елена ВИНОГРАДОВА: Со слов Усманова, это действительно так. С Елисеевым пока нам, к сожалению, на эту тему поговорить не удалось, но вроде бы он тоже этого не отрицает. Усманов объяснял, что хорошо знал Елисеева со времен работы Елисеева в «Газпромбанке», потому что Усманову приходилось кредитоваться в этом банке, он работал в структурах, его структуры вели дела с этим банком.

ВЕДУЩИЙ: Из беседы было ли понятно, как в целом Алишер Усманов относится к Алексею Навальному?

Елена ВИНОГРАДОВА: Совершенно точно Усманов возмущен, выглядит возмущенным и говорит, вот он прямо говорит: «Ну, посмотрите, ну какая же вот это взятка? Я получил участок, который меня очень устраивал, который мне так нравился. Теперь я сделал здесь такую замечательную усадьбу». Отдал участок равноценный, по словам Усманова, но тем не менее ненужный. Сестра бизнесмена, с его слов, отказалась жить на том самом участке 4 га, который потом был передан фонду, ну просто оказался слишком большой участок, слишком большой дом, как говорит Усманов, сестре не понравился.

ВЕДУЩИЙ: Ну а что касается налогообложения, все ли там на первый взгляд чисто, в этой сделке?

Елена ВИНОГРАДОВА: Конечно, можно задать вопрос, и мы задали вопрос юристам, не видят ли они здесь каких-то проблем с точки зрения налогообложения. Но ответ о том, что такие проблемы есть, мы ни от кого не получили, потому что, в принципе, если бы сделка проходила через договор мены, как бы менялись равнозначные объекты, то тоже вопрос налогообложения, больших налогов не возникал бы. Скорее, все предполагают, что тут была проблема, вернее, было желание, как сказать, спрямить дорогу, потому что участок, на который Усманов менялся, не принадлежал фонду «Соцгоспроект», он принадлежал коммерческой компании, которая, собственно, с фондом «Соцгоспроект» и собиралась застраивать этот участок. А у фонда была доля в этом проекте. И вот такой сложный размен и привел, собственно, к тому, что фонд получил участок в Успенском с домом, а бывший владелец земли 12 гектаров получил некую другую компенсацию, но вот мы не выяснили, что именно это было.

Телеканал «Дождь», ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, 12.04.2017, 16:09