Норвежская «Теленор» продолжает по частям распродавать свою долю

Норвежская «Теленор» — второй по величине акционер «Веон Лтд», сейчас так называется бывший «Вымпелком», продолжает по частям распродавать свою долю в телекоммуникационном холдинге. Крупнейшим акционером «Веон» является компания Letter One Михаила Фридмана и партнеров — ей принадлежит 47,9 процента акций. Общий объем нового пакета ценных бумаг, выставленных на продажу, составляет 4 процента акций «Веон». В рамках сделки норвежцы планируют выручить 259 миллионов долларов. Под контролем акций «Веон», а это значит, что она перестанет указываться в финансовых отчетах «Теленор» в качестве ассоциированной компании. «Теленор» объявила о намерении продать свою долю в «Вымпелком» в октябре позапрошлого года, тогда компании принадлежало 580 миллионов акций или треть всего капитала. найти стратегического инвестора не удалось и «Теленор2 решила реализовать актив на рынке по частям.
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