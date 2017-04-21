Интервью Алексея Навального по расследованию «Он вам не Димон»

Я снова выступаю в жанре «Ответ на ответ». Мне не то чтобы это сильно нравится, но еще меньше мне нравится, когда Медведев со своими дружками считают нас всех за каких-то конченных идиотов. Спустя полтора месяца, вслед за олигархом Алишером Усмановым на наше расследование отреагировал и Илья Елисеев — дал подробное, развернутое интервью.

Напомню, что это тот самый зампред «Газпромбанка», один из ближайших друзей Медведева и заведующий всеми фондами, на которые записаны многочисленные дворцы и усадьбы. И сразу прекрасная деталь: Елисеев дал интервью газете «КоммерсантЪ», которая, только не удивляйтесь, принадлежит Алишеру Усманову. Тому самому олигарху, который подарил подконтрольному Медведеву фонду вот эту замечательную усадьбу на Рублевке. Я специально посчитал, ну, сколько времени ушло у Елисеева на подготовку этого, простите, ответа, — ушло 42 дня, 12 часов и 50 минут, ровно столько прошло между публикацией расследования «Он вам не Димон» и выходом интервью в «Коммерсанте». И это при том, что и Медведев, и Усманов могут позволить себе неограниченное количество юристов и пиарщиков, этого времени более чем достаточно, чтобы разбить абсолютно любое ложное обвинение и защитить премьерскую честь. Но нет, нам опять втирают какую-то дичь, которую любой человек, умеющий пользоваться глобальной телекоммуникационной сетью Интернет и компьютерным манипулятором типа мышь, разоблачит минут за 5. Зачем я вам это рассказываю? Вот сейчас лучше сам все покажу. Поехали.

Сначала о приятном.

Когда Елисеев отвечал на наши вопросы, он как будто держал перед глазами схему из нашего расследования и шел от компании к компании, и не опроверг связь ни с одной из них. Сколько усилий коту под хвост, ведь этим фондам специально придумывали разные названия, адреса, покупали разные домены, телефоны, записывали их на как будто не связанных между собой людей, а Елисеев взял и признал связь между всеми ними, да еще и подтвердил, что он большую часть контролирует. Единственное, что Елисеев не позаимствовал из нашего расследования, так это название схемы — мы-то везде называли ее «коррупционной империей Медведева», а Елисееву так не очень удобно делать, вот он и придумал классный аналог «Фонд и его периметр». Все эти дворцы, яхты, дачи, виноградники — это такой периметр у некоммерческого фонда. В общем, видишь «Фонд и его периметр», читай «Коррупционная империя».

Давайте уже повнимательнее разберем, что там Елисеев наговорил в интервью. Вот он рассказывает про итальянские виноградники, называя их сугубо личной инвестицией. (Цитата: «Это моя собственная сугубо частная инвестиция».) Это же очень легко проверить, правда? Тосканские виноградники принадлежат кипрскому оффшору, давайте посмотрим его отчетность и узнаем, что же там за личные инвестиции, откуда там деньги на покупку сотен гектаров итальянской земли. Вот, раздел «Кредиты». В 2012 году, когда виноградники купили, на оффшоре было 60 миллионов долларов. В основном, это заем от компании «Орион» — это переименованная управляющая компания фонда «Дар» и от «ФинКонсалтинг К» — это переименованная финансово-консультационная компания фонда «Дар». (Копия документа: 2012 г., компания «Орион» — 40,134,079 USD, «ФинКонсалтинг К» — 11,753,831 USD, итого — 60,763,737 USD.) Это те самые компании, которые финансировали строительство дворцов для Медведева. Мы долго искали, где же эти самые «сугубо личные инвестиции» Ильи Елисеева, и вы не поверите, мы их нашли, в более свежей отчетности, правда, — за 2014 год. Когда на эту компанию уже были куплены яхты и тосканские виноградники, и инвестиции Елисеева в этот момент, наконец-то, дошли. И это, внимание, 53 491 доллар. Да, да, вы не ослышались, 53 491 доллар. Кошельки Медведева, значит, вносят в компанию 60 миллионов долларов, а его доверенное лицо вносит 53 тысячи и называет компанию «своими личными инвестициями». Дмитрий Анатольевич, приструните наглеца, он вас без штанов оставит. Вот еще пара классных примеров того, как Елисеев не просто врет, но и, вообще, подставляет всех вокруг. Про олигархов Симановского и Михельсона, которые внесли в фонд «Дар» 30 с лишним миллиардов рублей, он говорит, цитата из интервью: «Периодически встречаюсь с ними, информирую о наших проектах». Это чтобы сложилось впечатление, что ответственные управляющие отчитываются перед благородными жертвователями.

А теперь давайте заглянем в интервью Михельсона. И что же мы там видим? Однозначное утверждение, что фондом «Дар» он, вообще, не занимается. (Цитата из интервью: «Что касается проектов фонда «Дар» — я фондом не занимаюсь».) Даже не знал, сколько пожертвовал туда. Михельсон не знает, на что тратятся деньги, так как, цитирую, «не принимает никакого участия в управлении фондом, поэтому и комментировать нечего». Так что никакой интерес к деятельности, а, тем более, к регулярной отчетности он не проявляет. Елисеев все придумывает. Вот еще хороший пример: Елисеев признает, что Медведев бывает в резиденции в Плёсе и, внимание, платит за проживание в ней. (Цитата из интервью: «Тем более, что в отличие от премьера, я приезжую туда регулярно в силу служебной необходимости и, в отличие от Дмитрия Анатольевича, проживание свое не оплачиваю».) Да что ж такое-то, ребята, вы, вообще, между собой не синхронизируетесь. Создайте что ли общий чат, кидайте туда свои гениальные идеи, записывайте в конце концов друг за другом, советуйтесь. Вот же, полгода назад пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сказала, что Плёс, внимание, не находится в собственности Медведева и не используется им на каких-либо других правовых основаниях. Так используется или нет, платит или не платит все-таки? А то получается, что в черную платит без всяких правовых оснований, без договора. Так погодите, а кто платит — сам Медведев из личного кармана? Дороговато получается. А за охранников, сотрудников ФСО — они отдельно включены в счет или в стоимость отеля? Или все-таки из администрации президента или правительство оплачивает? А с какой стати из бюджета тогда? Предостаточно ведь государственных резиденций, зачем дополнительные арендовать? Давайте все-таки вместе потребуем чеков и счетов за пребывание Дмитрия Анатольевича в Плёсе. Мы же не можем не поверить его лучшему другу Илье Елисееву, который открытым текстом говорит, что Медведев сам, вообще, все оплачивает. И самое интересное и даже загадочное, я это оставил напоследок. Когда Елисеев рассказывает про фонды и так называемый «Периметр», он говорит, что туда входит агрокомплекс «Мансурово» и виноградники «Скалистый берег» в Анапе.

Он называет их инвестициями фонда «Дар» в сельское хозяйство, очень подробно рассказывает о достижениях, планах и прочих деталях. Создается полнейшее впечатление, что оба этих сельхозпроекта — это тоже все фонду принадлежит, а Елисеевым управляется. Он рассуждает о них, как о своих, но, и это огромное «но», что виноградники, что агрокомплекс «Мансурово», на 75 процентов принадлежат не фондам, а таинственной, но нам-то с вами хорошо знакомой ЗАО «Техинпро». Это та самая фирма, на адрес которой Медведев заказывает себе кроссовки. Вот это поворот, вот это подстава. (Из Интернета: СПАРК. ЗАО «Компания Техинпро». Участие в уставном капитале. «Скалистый берег», АО. Местонахождение: Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа. Агрокомплекс «Мансурово», АО. Местонахождение: г. Москва, пер. Спасопесковский, д.7/1, стр.1.) То есть фирма, чьим электронным и физическим адресом пользуется для своего интернет-шопинга премьер, тоже входит в «Периметр» и Елисеева, и всех его фондов. Получается, что в этом так называемом «Периметре» оказывается несколько дач, на которых постоянно отдыхает Медведев, агробизнес в его родном Мансурово, совместное предприятие с его двоюродным братом, благотворительный фонд жены Медведева, фирма, которая доставляет ему кроссовки.

Что же это за «Периметр» такой, почему, вообще, все в этом «Периметре» напрямую связано с Дмитрием Анатольевичем? На самом деле я на 100 процентов уверен, что Елисеев просто забыл, что агрокомплекс и виноградники переоформили на другое юрлицо, вот он и ляпнул. Он, вообще, постоянно путается в интервью: говорит, что что-то принадлежит фонду «Соцгоспроект», а на саамом деле это принадлежит «Дару» и наоборот, куча ошибок.

Стыдно, Илья Владимирович. Даже мы все запомнили уже, как выглядит ваша схема. Если сложновато, пользуйтесь в качестве шпаргалки нашим расследованием. Мне, если честно, Не хочется делать каких-то выводов и повторять то, что много раз сказано и, вообще, очевидней очевидного. Мы с вами наблюдаем, как разворачивается гигантская операция по отмазыванию второго лица в государстве от его коррупционных преступлений, которые он совершил, и отмазывают его те самые люди, которые и помогли Медведеву совершить эти преступления. Самое главное вот что: если вдруг так получится, что вы на улице встретите Илью Елисеева, или, например, вы вдруг оказались журналистом и можете делать официальный запрос, то просите его вот что: почему его, он сам так утверждает, дача в Плёсе охраняется ФСО и почему над ней установлена бесполетная зона. У нас, что, над дачей каждого зампреда «Газпромбанка» небо закрывают? Почему его яхтой «Фатиния» пользуется Медведев и в честь какой Светланы она названа? Почему сельскохозяйственный комплекс Елисеев решил построить в микроскопической деревне Мансурово, откуда родом семья Медведева? Как так получилось, что Медведев гостит только на его дачах? Кто еще на этих дачах гостит?

Почему ни один из коммерческих проектов реконструкции дворцов за 10 лет так и не стал доступен для пользования и бронирования любым человеком? Как бы нам с вами забронировать на недельку зимой резиденцию в Психако или на летние каникулы резиденцию в Миловке? Вот эти самые главные нестыковки, те вещи, которые объяснять будет очень сложно, а объяснять их надо. Спасибо, что смотрите наш канал, и не забывайте подписываться. Здесь говорят правду.

Отдел расследований ФБК