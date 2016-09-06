Иск «Концерна ВКО «Алмаз-Антей»

13 сентября 2016 года состоится рассмотрение иска «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» о незаконности введения в отношении него санкций. Дату назначил общий суд Европейского Союза в Люксембурге. Для обжалования санкций ЕС, сообщает «Интерфакс», привлечено немецкое партнерство юристов «Тейлор Весинг», которое оказывает юридическую помощь концерну, а также участвует в судебных и внесудебных разбирательствах и переговорах в интересах госкорпорации.

Источник: Радиостанция «Бизнес-ФМ», КОМПАНИИ И КОРПОРАЦИИ, 05.09.2016, 15:15

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