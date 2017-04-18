Завод «Уральская кузница» поставила рекорд по выпуску продукции

Завод «Уральская кузница» в первом квартале поставил рекорд — предприятие выпустило продукции на 40 процентов больше, чем за весь прошлый год. В 2016 завод потерял партнеров и был вынужден даже официально сократить две сотни сотрудников, но уже в январе «Уральска кузница» получила сертификат Российского морского регистра на право делать комплектующие для кораблей. Предприятие в итоге заключило договор с двумя судостроительными компаниями и теперь поставляет им коленчатые валы, стержни и другие детали двигателей.
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