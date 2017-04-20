В «Россети» планируют рассмотреть вопрос о листинге на Сингапурской бирже

Совет директоров компании «Россети» планирует рассмотреть вопрос о листинге на Сингапурской бирже. Речь, правда, идет о техническом размещении, о сроках и его объемах пока ничего не известно. Планируется, что выход на азиатские площадки, сообщает «Интерфакс», позволит «Россетям» привлечь внимание к компании, благодаря доступности информации о ней на китайском и английском языках. Впрочем, некоторые потенциальные азиатские инвесторы могут приобретать расписки и на Лондонской бирже через определенный инвестбанк, имеющий представительства в Сингапуре и Лондоне.
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