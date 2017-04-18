В Москве тестируют сразу два типа электробусов

По Редактор -
14:06
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В Москве тестируют сразу два типа электробусов — отечественный, группы ГАЗ, и финский, об этом рассказал гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов. По его словам, обе модели по разным параметрам готовы к работе на столичных маршрутах. Российский электробус проходит испытания уже четвертый месяц, финский — с апреля. До конца года надо сделать выбор по удобству и качеству перевозок. Эти электробусы, отметил Михайлов, могут проехать на одной зарядке батареи от 50 до 100 километров. Ранее сообщалось, что новый экологичный транспорт заменит часть троллейбусов на Садовом кольце.

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Редактор

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