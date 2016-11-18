В 1,5 раза — до 1 триллиона 119 миллиардов рублей увеличился дефицит консолидированного бюджета страны с января по сентябрь. Доходы оценены в 19 триллионов 374 миллиарда, расходы около 20,5 триллионов рублей. Скорректированный показатель оказался ниже, чем в период январь — сентябрь, когда показатель превышал 1,5 триллиона или 2,6 процента ВВП.