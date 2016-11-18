В 1,5 раза — до 1 триллиона 119 миллиардов рублей увеличился дефицит консолидированного бюджета страны с января по сентябрь. Доходы оценены в 19 триллионов 374 миллиарда, расходы около 20,5 триллионов рублей. Скорректированный показатель оказался ниже, чем в период январь — сентябрь, когда показатель превышал 1,5 триллиона или 2,6 процента ВВП.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
99ФанатыМне нравится
102ПодписчикиЧитать
110ЧитателиЧитать
49ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...
Аналитика
Что такое мониторинг Аналитика? Аналитика тесно связана с Мониторингом СМИ, так как, заказывая мониторинг, заказчик получает большой объем релевантной структурированной информации. Часто она бывает нужна...