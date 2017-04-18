Уралхиммаш займется изготовлением блочного оборудования

По Редактор -
14:06
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Екатеринбургское предприятие «Уралхиммаш», входящее в структуру «Объединенных машиностроительных заводов», займется изготовлением и поставкой блочного оборудования для Чаядинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Якутии. Оно, сообщает «Интерфакс», является первоочередной ресурсной базой для поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Планируется, что ежегодно здесь, начиная с 2018 года, будет добываться до 25 миллиардов кубометров. Стоимость контракта не раскрывается. Сроки поставки оборудования — до ноября 2017 года.

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Редактор

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