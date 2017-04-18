Уралхиммаш займется изготовлением блочного оборудования

Екатеринбургское предприятие «Уралхиммаш», входящее в структуру «Объединенных машиностроительных заводов», займется изготовлением и поставкой блочного оборудования для Чаядинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Якутии. Оно, сообщает «Интерфакс», является первоочередной ресурсной базой для поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Планируется, что ежегодно здесь, начиная с 2018 года, будет добываться до 25 миллиардов кубометров. Стоимость контракта не раскрывается. Сроки поставки оборудования — до ноября 2017 года.