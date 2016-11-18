Участники банковского сектора в октябре отметили позитивные сдвиги в сегменте потребительского кредитования. … (Запись смята, (нрзб.)… со ссылкой на сайт Центрального Банка, в целом, по рынку продолжается улучшение качества кредитного портфеля и сокращается абсолютный объем просроченной задолженности. Эту тенденцию отмечают и представители ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». По словам руководителя дирекции контроля розничных кредитных рисков Александра Трофимова, с начала года объем проблемной задолженности снизился в банке на треть. С конца 2014 года «Уральский банк реконструкции и развития» внедрил значительные изменения в систему оценки заемщиков, что позволило сформировать качественный кредитный портфель. Была проведена большая работа по улучшению скоринговых моделей оценки заемщиков, которая позволила расширить сегмент кредитования. Совокупный кредитный портфель физических лиц в банке в период с января по октябрь вырос на 0,2 процента.