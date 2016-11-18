Сделка по докапитализации «РуссГидро» в объеме до 55 миллиардов рублей поддержана на уровне президента

По Редактор -
11:03
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Сделка по докапитализации «РуссГидро» в объеме до 55 миллиардов рублей поддержана на уровне президента и может завершиться до нового года. Подчеркивается, что она не предполагает использования ранее полученных госгарантий и не предусматривает выпуск облигаций со стороны «РАО ЕЭС Востока». Докапитализация должна помочь «РуссГидро» решить долговые проблемы Дальневосточного холдинга, который к концу первого полугодия был должен более 100 миллиардов рублей.

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