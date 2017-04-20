Рыбный промысел в Дальневосточном регионе в цифрах

Об успехах Дальневосточного региона в рыбном промысле проинформировало «Росрыболовство» — там добывают порядка 60 процентов рыбы, при этом на экспорт Дальний Восток отправляет в три раза больше, чем на внутренний рынок, 750 тысяч тонн из выловленных 3 с лишним миллионов. Совокупность факторов, включая возврат НДС экспортерам, более короткое логистическое плечо поставок из дальневосточных регионов вылова, отсутствие административных барьеров и система расчетов в твердых валютах — все это делает экспортные операции более мотивированными для российских рыбаков. Между тем, оптовые цены на внутреннем рыбном рынке практически сравнялись с мировыми, а на некоторые виды даже превысили их.
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