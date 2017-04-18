«Русская алюминиевая компания» вложит в этом году в экологию Красноярского края более миллиарда рублей.

По Редактор -
14:06
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«Русская алюминиевая компания» вложит в этом году в экологию Красноярского края более миллиарда рублей. На эти средства отремонтируют газоочистные сооружения на Красноярском заводе, на предприятии в Ачинске установят новое оборудование по очистке воды. Кроме того, в столице края высадят 10 тысяч деревьев. Еще 8 миллионов рублей «Русал» направит в заповедник «Столбы». В начале года жители Красноярска вышли на митинг — они требовали убрать из города алюминиевое производство либо снизить объем вредных отходов.

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Редактор

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