«Русская алюминиевая компания» вложит в этом году в экологию Красноярского края более миллиарда рублей. На эти средства отремонтируют газоочистные сооружения на Красноярском заводе, на предприятии в Ачинске установят новое оборудование по очистке воды. Кроме того, в столице края высадят 10 тысяч деревьев. Еще 8 миллионов рублей «Русал» направит в заповедник «Столбы». В начале года жители Красноярска вышли на митинг — они требовали убрать из города алюминиевое производство либо снизить объем вредных отходов.