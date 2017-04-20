«Росстат» зафиксировал в марте рост промышленного производства в стране — к февралю он составил 12,7 процента. Добыча полезных ископаемых год к году увеличилась на 0,2, к февралю на 9,4 процента. В обрабатывающих сферах показатель вырос на 1 процент, в годовом отрезке более чем на 17 процентов к февралю. Кроме того, по данным статистики, 0,7 процента составил квартальный прирост производства сельскохозяйственной продукции, итоговый результат почти 691 миллиард рублей. Вместе с тем, в первом квартале прошлого года результаты были гораздо выше — это 3,6 процента. К началу апреля посевные работы вели сельхозорганизации 19-ти регионов России. Запасы зерна превысили уже 28 миллионов тонн. «Росстат» отмечает, что в годовом отрезке снижение превысило 11 процентов.