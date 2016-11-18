Росстат оценил суммарную задолженность по зарплате в России на 1 ноября в 3,7 миллиарда рублей

По Редактор -
11:03
0
614

Росстат оценил суммарную задолженность по зарплате в России на 1 ноября в 3,7 миллиарда рублей, она выросла на 132 миллиона. Основная часть долга пришлась на просрочку из-за отсутствия у организации собственных средств.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ