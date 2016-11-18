Проект Таможенного кодекса ЕврАза будет представлен на подписание в декабре на встрече президентов

Проект Таможенного кодекса ЕврАза, накануне согласованный на встрече глав правительств стран — участниц союза, будет представлен на подписание в декабре на встрече президентов. В целом, по документу было получено порядка 2 тысячи замечаний и предложений, в том числе от бизнеса. Премьер-министр Армении Саркисян охарактеризовал проект кодекса как достаточно прогрессивный, содержащий в себе нормы работы таможенных служб и самого процесса таможенного декларирования. Документ предусматривает введение лучших практик и создание условий для сведения к минимуму общения бизнеса в таможенными администраторами. Со своей стороны, Казахстан отметил, что удалось согласовать важный, вызывавший много споров вопрос запуска общего рынка лекарственных средств.
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