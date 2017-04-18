«Падора» намерена расторгнуть контракт с «ИнтерРАО»

Электроэнергетическая компания «Падора» из-за ряда претензий намерена расторгнуть контракт с «ИнтерРАО» на строительство ГЭС «Таачи Пилатон». Основной камень преткновения сроки ввода ГЭС в эксплуатацию, которые серьезно задерживаются. Однако «ИнтерРАО», сообщает ТАСС, отвечает только за поставку и монтаж оборудования, все остальные работы выполняет китайский подрядчик. В этом вопросе российская компания выполняет свои обязательства в срок. Для урегулирования конфликта было направлено письмо в эквадорский Центр медиаций, который позволяет урегулировать вопросы без судебных разбирательств.