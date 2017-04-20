Онлайн и оффлайн ритейл (Online&Offline Retail) — 2017

Online&Offline Retail- форум по этой теме пройдет в Сокольниках 18 и 19 апреля под флагом обсуждения вопросов розничной индустрии, рынка электронной коммерции, также проблем банковского сектора и платежной отрасли. Ожидается более тысячи участников, среди которых не только эксперты в сфере ритейла, но и владельцы и топ-менеджеры торговых сетей, представители гостиничного бизнеса и финансисты. Организатор Plus World впервые включил в программу VIP-сессию с участие топ-менеджеров и стратегов, посвященную ведению бизнеса в современных реалиях. Также анонсируются выступления представителей международных платежных систем, крупных ритейлеров, экспертов банковского рынка и интернет-торговли.
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