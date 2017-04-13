«Независимая нефтегазовая компания» Эдуарда Худайнатова продала «Роснефти» один из крупнейших своих активов — «Конданефть»

По Администратор -
16:03
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Сумма сделки 40 миллиардов рублей, сообщила госкорпорация. По соглашению покупателю достались и долги, которые оцениваются аналитиками в 25 миллиардов. «Конданефть» владеет лицензиями на разработку нескольких месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, их запасы составляют порядка 150 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

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