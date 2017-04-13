«Независимая нефтегазовая компания» Эдуарда Худайнатова продала «Роснефти» один из крупнейших своих активов — «Конданефть»

Сумма сделки 40 миллиардов рублей, сообщила госкорпорация. По соглашению покупателю достались и долги, которые оцениваются аналитиками в 25 миллиардов. «Конданефть» владеет лицензиями на разработку нескольких месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, их запасы составляют порядка 150 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
97ФанатыМне нравится
98ПодписчикиЧитать
107ЧитателиЧитать
48ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...
Аналитика
Что такое мониторинг Аналитика? Аналитика тесно связана с Мониторингом СМИ, так как, заказывая мониторинг, заказчик получает большой объем релевантной структурированной информации. Часто она бывает нужна...