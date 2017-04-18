Московский нефтеперерабатывающий завод открылся и начал прием нефти

«Московский нефтеперерабатывающий завод» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть» — открылся после ремонта и начал прием нефти. На сегодняшний день он является одним из основных производителей топлива для столичного региона, его доля, сообщает ТАСС, сообщает 34 процента. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов, основная часть — это топливо стандарта «Евро-5», дорожный строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.