Международные резервы России на 11 ноября ставили 393 миллиарда долларов, сообщает Банк России, за неделю они уменьшились более чем на 2,5 миллиарда.
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