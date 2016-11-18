Международные резервы России на 11 ноября ставили 393 миллиарда долларов

По Редактор -
11:03
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Международные резервы России на 11 ноября ставили 393 миллиарда долларов, сообщает Банк России, за неделю они уменьшились более чем на 2,5 миллиарда.

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