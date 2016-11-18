Около 40% компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства отмечают усиление негативного влияния санкций Запада на бизнес

Ведущий Татьяна Кузнецова.

Около 40 процентов компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства отмечают усиление негативного влияния санкций Запада на бизнес. Также сообщается о том, что 2/3 предприятий к концу текущего года планируют сохранить прибыль на уровне прошлого или ожидают получить меньшую. Аналитики отмечают, что в такой непростой экономической ситуации растет интерес предпринимателей к государственным программам поддержки бизнеса, однако на данный момент воспользовались господдержкой не более 1 процента предприятий. Тем не менее, каждая 10-ая компания заявляет о планах обращения за поручительством в региональные гарантийные организации «МСП Банка» или корпорации «МСП». Ранее глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что санкции против России будут действовать еще несколько лет, но постепенно будут ослабевать.