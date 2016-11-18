Акционеры банка «Международный финансовый клуб» выкупили у кредитного учреждения задолженность компании «Трансаэро»

Ведущий Анна Князева.

Акционеры банка «Международный финансовый клуб» выкупили у кредитного учреждения задолженность компании «Трансаэро», причем произошло это еще в августе, проинформировало ТАСС. МФК, подконтрольный предпринимателям Михаилу Прохорову и Виктору Вексельбергу, кредитовал авиаперевозчика наряду со «Сбербанком», ВТБ, «Новикомбанком» и другими финансовыми организациями. Накануне «Трансаэро» начала рассылку кредиторам официального предложения по плану перезагрузки своей деятельности — речь идет о процедуре замещения активов.