Акционеры банка «Международный финансовый клуб» выкупили у кредитного учреждения задолженность компании «Трансаэро»

По Редактор -
11:03
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Акционеры банка «Международный финансовый клуб» выкупили у кредитного учреждения задолженность компании «Трансаэро»
Ведущий Анна Князева.

Акционеры банка «Международный финансовый клуб» выкупили у кредитного учреждения задолженность компании «Трансаэро», причем произошло это еще в августе, проинформировало ТАСС. МФК, подконтрольный предпринимателям Михаилу Прохорову и Виктору Вексельбергу, кредитовал авиаперевозчика наряду со «Сбербанком», ВТБ, «Новикомбанком» и другими финансовыми организациями. Накануне «Трансаэро» начала рассылку кредиторам официального предложения по плану перезагрузки своей деятельности — речь идет о процедуре замещения активов.

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