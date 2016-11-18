ГД одобрила рост акцизов на вина, табак и дизель на период с 2017 по 2019 год

По Редактор -
11:03
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ГД во втором чтении одобрила рост акцизов на вина, табак и дизель на период с 2017 по 2019 год. Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров, при этом акцизы будут введены в отношении электронных сигарет и нагреваемого табака.

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