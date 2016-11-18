ГД одобрила рост акцизов на вина, табак и дизель на период с 2017 по 2019 год

ГД во втором чтении одобрила рост акцизов на вина, табак и дизель на период с 2017 по 2019 год. Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров, при этом акцизы будут введены в отношении электронных сигарет и нагреваемого табака.