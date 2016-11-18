Минувшим днем российская ГД одобрила поправки в бюджет Фонда социального страхования на текущий год, он предусматривает увеличение на 179 миллионов рублей расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, а также на меры по сокращению производственного травматизма. Количество выплат на лечение застрахованных лиц после тяжелых случаев на производстве увеличилось почти на 10 процентов по сравнению с запланированными ранее расходами на 66 миллионов рублей, при этом на 37 миллионов выросли расходы на покупку лекарств. Еще одна поправка связана с изменением доходов ФСС по банковским депозитам: из общего объема страхового резерва — в банках размещено около 40 процентов — предполагаемый доход от инвестирования этих денег составит около 1,5 миллиардов рублей, что значительно меньше, чем планировалось. Глава фонда Андрей Кинин связал это с тяжелой ситуацией в банковской системе и изменившимися условиями допуска банков к работе с бюджетными структурами.
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