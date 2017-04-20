Эксон Мобил обратился в МинФин США

Концерн «Эксон Мобил» обратился в Министерство финансов США с просьбой снять ограничение на ведение буровых работ в рамках его совместного предприятия с «Роснефтью», речь идет о бурении на шельфе Черного моря. Интересно, что одним из ведомств, которое должно принимать участие в согласовании заявки, является Госдепартамент, а его руководителем, пишет «Уолл-Стрит Джорнел», недавно стал многолетний (нрзб.) нефтяной компании Рекс Тилерсон. Правда, по словам представителя Госдепа, Госсекретарь в ближайшие два года не будет принимать участия в рассмотрении любых вопросов, касающихся деятельности «Эксон».
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