Выплаты соцпособий переведут в национальную систему платежных карт

Выплата социальных пособий может быть переведена в национальную систему платежных карт, которая выпускает пластиковые карты «Мир» такое предолжение прорабатывается в недрах Министерства финансов. Также к обсуждению, сообщает портал «Банки.ру», подключились представители казначейства и Фонда социального страхования. один из плюсов этого проекта это значительное ускорение процесса выплат. Прежде, чем запускать систему на федеральном уровне, власти предлагают обкатать пилот в ряде регионе. В случае успеха универсальная система будет запущена по всей стране.
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