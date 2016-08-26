Выплаты соцпособий переведут в национальную систему платежных карт

Выплата социальных пособий может быть переведена в национальную систему платежных карт, которая выпускает пластиковые карты «Мир» такое предолжение прорабатывается в недрах Министерства финансов. Также к обсуждению, сообщает портал «Банки.ру», подключились представители казначейства и Фонда социального страхования. один из плюсов этого проекта это значительное ускорение процесса выплат. Прежде, чем запускать систему на федеральном уровне, власти предлагают обкатать пилот в ряде регионе. В случае успеха универсальная система будет запущена по всей стране.