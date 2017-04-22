Прием карт «Мир» торговыми предприятиями страны станет обязательным с 1 октября, к этому сроку торгово—сервисные предприятия с оборотом более 40 миллионов рублей должны будут иметь все необходимые технические средства. ГД во втором чтении приняла изменения в законы о национальной платежной системе и о защите прав потребителей, направленные на совершенствование требований к организации функционирования платежных систем. Помимо обязательного прием карт «Мир«, поправки предполагают оформление, как минимум, одной такой карты для пенсионеров без платы за выпуск и обслуживание. Председатель правления Национального платежного совета Алма Абаева назвала решение о переносе сроков приема карт щадящим для малой розницы. По ее словам, предприятия с боротом всего от 40 миллионов относятся к мелкому бизнесу, которому нужно задействовать больше времени для приобретения необходимых техсредств для приема карт.