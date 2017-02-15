Поселок под ключ от профессионалов по выгодной цене

Сегодня каждый человек мечтает о возведении собственного жилого дома, где будет возможность отдохнуть от городской суеты на свежем воздухе в кругу своей семьи. Проектирование таких объектов является одним из самых востребованных направлений на рынке недвижимости. Современные и эргономичные коттеджные поселки отлично вписываются в окружающую среду. Специалисты проектной организации осуществят проектирование поселка под ключ, которое позволит получить заказчику высокую прибыль в ближайшем будущем.

Первоначально требуется подобрать оптимально расположенную строительную площадку для возведения будущего объекта. Для этого необходимо провести инженерные изыскания на местности участка:

климатологические;

геодезические;

гидрологические;

топографические;

геологические;

геотехнические.

метеорологические;

гидрогеологические;

экологические.

При проектировании посёлка под ключ (вот тут информация от проектировщика поселков под ключ) инженерам следует продумать удобное расположение каждого участка и их современную планировку, которая будет учитывать все пожелания будущих жильцов. Также нужно предусмотреть обязательное наличие детсадов, школ, супермаркета, аптечных пунктов, кафе и других социально важных объектов. Специалистам требуется согласовать все разрешительные бумаги в государственных надзорных органах. В своих разработках проектировщики должны учитывать места для подведения к поселку и коттеджам следующих коммуникаций:

электрообеспечение;

водоснабжение;

канализация;

газоснабжение;

вентиляция и кондиционирование;

теплообеспечение;

система пожаротушения;

телевидение, связь, интернет и видеонаблюдение;

автоматизация и диспетчеризация.

Выполняя проектирование, специалисты качественно создадут смету для возведения объекта, где будут указано количество требуемых стройматериалов и применяемого оборудования. Инженеры проектной организации при проектировании поселка под ключ осуществят качественный авторский надзор, установив полный контроль за подрядчиками и обеспечив соблюдение ими указанных сроков выполнения монтажных работ. Также специалисты проконтролируют правильное применение подрядными фирмами технологии строительства и сметы, не позволяя совершить какие-либо недобросовестные действия.

Проектирование поселка под ключ с использованием BIM технологий

Осуществляя проектирование объектов, квалифицированные сотрудники активно применяют современные БИМ технологии. Они позволяют моментально исправлять допущенные проектировщиками несостыковки. Трехмерная модель дает возможность сократить сроки проведения монтажных работ и уменьшить расходы заказчика на возведение коттеджного поселка.

С помощью BIM технологий создается полная информационная база данных о строящемся объекте. Благодаря использованию данной модели специалисты могут в автоматическом режиме разрабатывать чертежные бумаги и спецификации. Также можно произвести расчет рентабельности будущего объекта еще на стадии проектирования.

Профессионалы проектной компании выполнят тщательное проектирование поселка под ключ, создавая при этом комфортабельные и безопасные условия для качественного проживания будущих владельцев коттеджей.