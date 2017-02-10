Обзор мобильных стендов

Деятельность современной коммерческой фирмы невозможна без проведения рекламных акций, кампаний, презентаций и участия в выставках. На каждом мероприятии такого рода должен создаваться эффектный визуальный образ, позволяющий клиенту впоследствии идентифицировать компанию среди прочих. Мобильные стенды — решение, позволяющее многократно использовать изготовленные однажды рекламные материалы.

Возможности и критерии выбора

Мобильный стенд всегда готов к транспортировке к месту проведения рекламного события, может быть оперативно установлен без ущерба качеству. Выбор конструкции, как правило, определяется по нескольким параметрам:

• место возможного использования конструкции (внутри помещения или на открытом воздухе);

• характер графической информации, которая должна быть размещена на полотне стенда, и предполагаемая частота ее замены;

• бюджет рекламной кампании.

Наиболее часто решающим критерием становится именно стоимость изготовления самой конструкции и ее сменных элементов.

Виды мобильных рекламных стендов

С появлением новейших технологий возможности размещения информации постоянно совершенствуются. Сегодня производитель мобильных стендов Сanlook чаще всего используют стенды типа RollUp, Pop Up, Fold Up, а также баннерные стенды X-, Z-, Y-типов. Каждый их них имеет свои преимущества и особенности, определяющие выбор.

Roll Up / Ролл-ап

Представляет собой металлический корпус с разматываемым полотном, верх которого в развернутом виде крепится на стойку со специальным крепежом (механизм чем-то напоминает самосворачивающуюся рулетку). Существует ряд модификаций ролл-апов: двухсторонние, подвесные, с функцией автопрокрутки. Печать изображения, как правило производится на виниловом полотне при помощи сольвентных красок (для внутреннего использования).

Значительным плюсом являются идеальная сохранность полотна в (собранном виде) и практически моментальная установка. Однако данная конструкция малоприменима на открытом воздухе, так как развернутое полотно обладает большой парусностью и неустойчивостью во время ветреной погоды. Кроме того, ролл-ап всегда требует полного разворачивания, а при необходимости даже незначительных изменений изображения или информации предполагает полную замену ПВХ-холста.

Pop Up / Поп-ап

База конструкции — решетчатая самоскрепляющаяся система из легких полых металлических трубок и подвижных узлов. Магнитные соединители удерживают форму поп-апа, рейки с намагниченным покрытием придают системе жесткость и являются базой для крепления информационных материалов на рулонной основе. Традиционно изображение наносится на особый бумажный слой, прочно скрепленный с магнитной основой, поэтому замена изображения по стоимости может быть равнозначна приобретению и печати нового «лицевого» покрытия.

Безусловно, современная масштабная конструкция с фотографическим качеством печати выглядит достойно. Это идеальное презентационное оборудование для закрытых помещений, имеющее значительный недостаток: минимальный перепад уровня пола влечет перекос геометрии конструкции и качественное совмещение «картинки» встык становится невозможным.

Fold Up / Фолд-ап

Планшетный мобильный стенд, собираемый из взаимозаменяемых стандартных конструкционных элементов. В пластиковые рамки вставляется готовое изображение, рамки собираются в необходимой последовательности при помощи специальных коннекторов.

Преимущество фолд-апов в вариативности собираемой из них конструкции. Планшеты могут устанавливаться в один или несколько рядов по горизонтали и вертикали. Вся система может иметь прямую, п-образную, зигзагообразную либо другую форму в зависимости от места установки и целей. Из одного многопланшетного комплекта можно собрать огромное количество комбинаций, устанавливая все имеющиеся элементы либо их часть. Замена изображения может быть произведена на каждом элементе в отдельности. Кроме того, на фолд-апе изображение может быть нанесено с двух сторон, увеличивая полезную площадь.

Баннерные мобильные стенды

Устройство таких стендов отчасти напоминает ролл-ап с тем отличием, что полотно с информацией не сворачивается в бокс, а транспортируется отдельно в тубусе вместе с раскладным каркасом. Размер полотна зависит от габаритов каркаса, а материал — от его несущей способности. По видам конструкции опоры баннерные стенды могут быть X-, Z-, Y-типа.

При выборе мобильного стенда необходимо учесть все их технические параметры и возможности, и только после подробного анализа плюсов и минусов остановиться на конкретной модели.