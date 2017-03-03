как торговать на фондовом рынке в США

Многие, кто слышал о понятии «биржевая торговля» или «трейдинг», представляют себе легкий заработок крупных сумм. Но не все так просто, как кажется. Ведь на пути биржевой торговли есть множество подводных камней, которые могут замедлить ваш рост или же привести к полному провалу. Работа на бирже подразумевает знание биржевых понятий и правил торговли, а так же постоянный анализ огромного объема информации. Поэтому, успеха в таком виде заработка достигают единицы.

Понятие биржи и биржевой торговли

Что же на самом деле подразумевает под собой понятие «биржа»? Сегодня биржа заняла важное место среди рыночных механизмов. По сути, биржа – это юридическое лицо, чья задача обеспечить заключение сделок между покупателем и продавцом. Торги происходят как на реальной (в крупных городах развитых стран) так и на виртуальной площадке. Поэтому, не важно где вы находитесь, вы не будете привязаны к месту и сможете торговать на любой мировой бирже.

Основные задачи биржи, это организация и контроль рынка, выравнивание спроса и предложения с целью защиты участников торговли. Прибыль, биржа получает в виде комиссионных сборов со сделок. По нашему мнению, основным финансовым центром мира являются именно Американские фондовые биржи, поскольку динамика их индексов непосредственно влияет на биржевые площадки других стран.

Обучение торговле акциями на бирже

Почему важно пройти качественное и фундаментальное обучение перед началом торговли на бирже? Вам необходимо научиться не просто находить необходимую информацию, но и уметь её проанализировать, уметь понять рынок и его изменения, суметь выбрать площадку для торговли подходящую именно вам и правильно использовать термины и индикаторы.

Так же вам необходимо найти свой собственный стиль, свою манеру торговли, а сделать это возможно лишь увидев, как работают уже практикующие трейдеры и на основе их стилей сформировать свой. Важно освоить классические торговые стратегии («японские свечи», «скальпинг», «скользящие средние» и др.), уметь определить лучшее время для использования каждой из них.

Существует несколько вариантов обучения трейдингу. Конечно, самым финансово выгодным из них является самостоятельное обучение. Но в противовес экономичности, есть большое количество недостатков, важнейший из них – это отсутствие практики. Ведь вы хотите не только освоить теорию, но и научиться зарабатывать трейдингом. Выходя на реальный рынок, вы должны быть полностью подготовлены и чувствовать себя как «рыба в воде».

Второй вариант, это обучение через прохождение курсов. Важным аспектом есть присутствие практической части в этом курсе. Конечно же, лучше обучаться не у «теоретиков», а у практикующих трейдеров, которые на примере своих сделок смогут объяснить все тонкости торговли.

В обучающих курсах компании SDG Trade присутствует как массивная теоретическая часть, так и большое количество практических занятий в группах или тет-а-тет с тренером. Одним из тренеров компании SDG является практикующий трейдер Сергей Коломиец . Именно в его курсах присутствует четко разработанная система обучения как начинающих трейдеров, так и улучшения навыков уже состоявшихся специалистов. Важной отличительной чертой обучение Сергея Коломийца является то, что оно включает в себя разбор реальных сделок тренера и постоянное общение всех участников курса. Ни один ваш вопрос не останется без ответа, а все тончайшие детали будут усвоены.

Выход на биржу NYSE и открытие счета

После прохождения обучения, зная основные понятия и имея достаточные навыки постает вопрос, как начать торговать на бирже? Для начала торгов, необходимо найти подходящего вам брокера и открыть счет. Брокер необходим для ведения депозитария и учета ваших сделок, оплаты налогов и предоставления кредитного плеча. Важно отнестись ответственно к выбору брокера, так как он – ваша связь с рынком. После выбора брокера необходимо открыть счет, сделать это можно удаленно, через компании предоставляющие доступ к биржам. SDG Trade предоставляет открытие счета для торговли на NYSE, NASDAQ у американских брокеров.

Компания SDG Trade имеет многолетний опыт предоставления комплекса услуг, связанных с организацией торговли на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ и AMEX. Имея 14-ти летний опыт в обеспечении выхода на фондовые площадки США, мы не только завоевали авторитет, но и разработали максимально удобные для клиента пути выхода на рынок.