С момента изобретения в 1895 году американцем Джорджем Симпсоном трубчатого нагревательного элемента, на рынке появилось достаточно много разновидностей этих приборов. Одной из них является гибкий ТЭН,

Конструкционные особенности гибких нагревателей

Конструкция гибкого нагревателя не отличается от традиционного варианта: нагрев происходит посредством подачи электротока на нихромовую нить необходимого сопротивления, которая передает выработанное тепло электрическому изолятору, заключенному в защищающую трубку. Для придания эластичности изделию применяют современные композитные материалы в комбинации с нержавеющей сталью.

Особенность сгибаемой трубчатой конструкции в наличии особого эластичного диэлектрика (в традиционных ТЭНах используется керамика), благодаря чему нагреватель легко принимает необходимую форму без использования инструментов. Это свойство стало решающим для применения гибких нагревателей в тех случаях, когда использование жестких конструкций невозможно или нежелательно.

Выпускаются несколько разновидностей трансформируемых нагревателей по профилю рабочей части: с круглым сечением (диаметром 6,5 и 8,5 мм) и квадратным (6х6, 8х8 мм).

Преимущества того или иного варианта связаны исключительно с особенностями и техническими параметрами материала, к которому крепится или в который устанавливается ТЭН.

По напряжению питания тэн гибкий может 12-вольный или запитывающийся от сети переменного тока. Однако ввиду небольшой температуры нагреваемой поверхности нагреватели на 12В используются достаточно редко. Необходимая мощность достигается увеличением/уменьшением внутреннего проводника из расчета 1,5 кВт на погонный метр.

Типы крепления токоведущих частей различаются в зависимости от технологического использования. Стандартным типом является резьбовое присоединение электропроводов, также существуют варианты с плоскими контактами, керамическими клеммами, внутренней или внешней обжимкой.

Сфера применения ТЭНов с эластичным изолятором

Чаще всего гибкие ТЭНы используют там, где по техническим параметрами невозможно защитить оборудование от разрушения при вибрации, а также где требуется периодические изменение конфигурации нагревательного элемента.

Как правило, это в пресс-формы и горячеканальные устройства для производства изделий из пластмасс, элементы технологического оборудования коммунальных систем. Обогревающие гибкие конструкции успешно используются для защиты элементов холодных трубопроводов от промерзания и организации точечного обогрева.

Преимущества и недостатки

Одним из наиболее существенных минусов можно считать невысокую защищенность к внешним воздействиям по сравнению с жесткими ТЭНами. Этот недостаток сполна перекрывается многочисленными преимуществами гибких ТЭНов: