"МЯГКОВ" меняет прописку

Вышло в свет деловое приложение к газете «Коммерсантъ», посвященное ликероводочной промышленности. Как отмечает редактор приложения Тимур Бордюг, рост инвестиционной активности и акционирование «Росспиртпрома» могут оказать серьезное влияние на рынок. Продан пакет акций «Синергии», польский холдинг CEDC стал новым совладельцем бренда «Парламент» и ЛВЗ «Урожай», также стало известно о готовности «Русского алкоголя» продать значительную часть акций британскому инвестфонду Lion Capital. «Должна же струя инвестиционного фонтана, одновременно с акционированием «Росспиртпрома» забившего наконец и в алкогольной отрасли, изменить этот рынок — хотя бы укрупниться-то он должен», — резонно полагает Тимур Бордюг. Вместе с тем в реалистичность такого прогноза редактор бизнес-приложения верит с трудом. Развитие рынка серьезно тормозит оборот нелегального алкоголя. В прошлом году его доля в суммарном выражении достигла почти 40 процентов. «Выходит, фонтан и акционирование облагородят немногим больше половины водочного рынка», — констатирует Бордюг.

«Коммерсантъ» также представляет вниманию читателей интервью с председателем совета директоров холдинга Nemiroff Александром Глусем, посвященное доминированию на мировом водочном рынке транснациональных корпораций. «Если славянским водочным производителям так и не удастся консолидироваться, битву за категорию «водка» можно будет считать проигранной, — отмечает Глусь. — Речь идет не о чьих-то брендах, ставка — огромные рынки сбыта, которые мы можем потерять. И тогда на мировом рынке мы столкнемся с жесточайшей конкуренцией с десятками новых брендов, выдающих свои напитки за водку. К сожалению, еще со времен Советского Союза мы не смогли отстоять на мировом рынке понятие водки как традиционного славянского напитка. Водка в мире уже не воспринимается как однозначно славянский или даже русский напиток. В России необходимо создать мощную ассоциацию, которая могла бы на достойном уровне отстаивать интересы отрасли как в стране, так и за ее пределами».

В том же выпуске опубликована статья «Перегонка с препятствиями» о попытках, в которой анализируется решение ЕС называть водкой любой напиток крепостью от 37,5 градуса, полученный путем перегонки. «Последствия этого решения — размывание традиционной категории «водка» и появление на рынке огромного количества псевдоводок из виноградного спирта. В итоге все больше напитков из нетрадиционного сырья будет продаваться в европейских магазинах, вводя в заблуждение потребителе, — отмечает пресс-секретарь компании Nemiroff Тагир Имангулов.- Таким образом европейские производители пытаются защитить свои рынки от экспансии славянской водки».

Как пишет «Коммерсантъ», активизация виноделов на рынке крепкого алкоголя объясняется просто. По данным исследования Impact Global Drinks Study, водка вышла на первое место в мире по росту продаж среди крепких алкогольных напитков. Только с 2000 по 2005 год продажи этого напитка в мире увеличились на 6,8 процента, виски — на 2 процента, а джина — на 0,3 процента. Другая статья приложения посвящена перспективам «Росспиртпрома». По мнению обозревателя «Коммерсанта» Екатерины Игнатовой, «Росспиртпром» сможет стать полноценным игроком рынка только в том случает, если вложит деньги в развитие компании. Аналитик «Ренессанс капитала» Виктор Дима сомневается, что государственная компания сможет добиться успеха на рынке FMCG: «Государство никогда не являлось эффективным управленцем в подобной высококонкурентной среде».

Однако другие участники рынка считают, что у «Росспиртпрома» неплохие шансы на успех. «Изменения в «Росспиртпроме» означают, что наиболее значимые активы будут сконцентрированы в руках эффективных собственников (ВТБ) при сохранении управленческой команды, которая за последнее время многое сделала для развития «Росспиртпрома»: впервые запустила федеральные марки, развивает дистрибуцию»,- отмечает гендиректор ГК «Алкогольные заводы Гросс» Виктор Самойлов. «Мы видим активизацию маркетинговой стратегии, которая идет в правильном направлении», — соглашается председатель совета директоров холдинга Nemiroff Александр Глусь.

«Коммерсантъ» также обсуждает рост цен на спирт, спровоцированный подорожанием зерна. Сообщается, что к марту спирт подорожал с 630 руб. до 750-800 руб. за дал. «Если раньше основным катализатором роста цен на алкоголь было повышение акцизов, то теперь стоимость зерна станет одним из определяющих факторов ценообразования», — резюмирует «Коммерсантъ».

По данным директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, резкий скачок цен на зерно уже стал причиной остановки нескольких региональных спиртзаводов, что спровоцировало дальнейший рост цен на спирт. Глава консалтингового агентства RVR Communication Игорь Макурин не сомневается, что рынок покинут мелкие производители.

Вместе с тем большинство экспертов, опрошенных корреспондентом «Коммерсанта», не считают, что рост цен на зерно способен серьезно изменить расклад сил в российской алкогольной отрасли. «Цены на алкогольном рынке всегда формировали другие факторы, а именно повышение акцизов и иные инициативы, исходящие от властных структур»,- считает PR-директор группы «Русский алкоголь» Александр Коровко.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько полагает, что цены на зерновые в России стабилизируются не ранее сентября, когда станут понятны зерновые балансы основных стран-производителей: США, Канады, Украины, Казахстана и Австралии: «Если прогнозы мировых аналитиков по хорошему урожаю в этих странах в новом сезоне оправдаются, цены могут упасть до уровня 6 тыс. руб. за тонну. Но участники алкогольного рынка должны быть готовы к тому, что к уровню 3-4 тыс. руб. за тонну рынок уже никогда не вернется».

Краткосрочные прогнозы аналитиков по ценам на зерно на внутрироссийском рынке тоже неутешительны. По расчетам экспертов отраслевого портала «Зерно онлайн», стоимость зерновых к маю этого года может дойти до 10 тыс. руб. за тонну. Такой вывод они делают, исходя из низкого уровня предложения зерновых на рынке и информации о небольших запасах зерна у основных игроков. По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, цены на зерновые в России стабилизируются не ранее сентября, когда станут понятны зерновые балансы основных стран-производителей: США, Канады, Украины, которая в следующем сезоне планирует возобновить экспортные поставки на мировой рынок, а также Казахстана и Австралии. «Если прогнозы мировых аналитиков по хорошему урожаю в этих странах в новом сезоне оправдаются, цены могут упасть до уровня 6 тыс. руб. за тонну,- говорит Дмитрий Рылько.- Но участники алкогольного рынка должны быть готовы к тому, что к уровню 3-4 тыс. руб. за тонну рынок уже никогда не вернется».

В центре внимания СМИ покупка марки «МЯГКОВ» компанией «Синергия». Как рассказал «РБК daily» председатель правления «Синергии» Александр Мечетин, в этом году производство «МЯГКОВа» будет перенесено на российские предприятия группы — подмосковный завод «Традиции качества» и Мариинский ЛВЗ. «В этом году мы вдвое увеличим маркетинговые бюджеты марки «МЯГКОВ», — делится планами г-н Мечетин. По его словам, с объемами «МЯГКОВа» компания планирует стать лидером в субпремиальном сегменте водки, в котором у нее уже есть марка «Русский лед», чьи объемы продаж в этом году ожидаются на уровне 1 млн. дал. Что касается бренда SQ, который был запущен «Оверлайном» в конце прошлого года специально для российского рынка и также вошел в сделку, то его судьба, по словам главы «Синергии», пока не определена.

В «Синергии» и «Оверлайне» отказались раскрывать сумму сделки. По оценке президента ТПГ «Кристалл» Сергея Зивенко, она могла составить 45 млн долл., гендиректор «Кристалл-Лефортово» Виктор Алексеев оценивает ее в диапазоне 30-50 млн. долл. «Отдельно бренд «МЯГКОВ» стоит примерно столько же, сколько водочный бренд «Флагман», который был в прошлом году куплен МВЗ», — считает г-н Алексеев. «РБК daily» напоминает, что сумма сделки по «Флагману» составила 30 млн. долл. «С приобретением водочного бренда «МЯГКОВ» компания «Синергия» первой из российских игроков вышла на украинский водочный рынок, получив на нем крупную долю», — отмечет гендиректор «Алкогольных заводов Гросс» Виктор Самойлов.

СМИ также продолжают комментировать сделку между PepsiСo и концерном «Лебедянский». «Эксперт» вслед за многими другими аналитиками высказал предположение, что Россию ждет острая соковая конкуренция между PepsiСo и СoсaСola. Следствием борьбы может стать ослабление позиций двух других крупных игроков — «Вимм-Билль-Данна» и «Нидана». Президент PepsiСo Майкл Уайт заявил, что соглашение о покупке российского лидера будет способствовать глобальной трансформации продуктового портфеля компании.

Однако сейчас на рынке уверенно доминирует PepsiСo. Как пишет «Финанс», лидер мирового сокового рынка безнадежно отставал в России от своего основного конкурента — Coca-Cola, успевшей приобрести «Мултон» и Aquavision. Pepsico довольствовалась соком под брэндом Tropicana, разливавшимся на мощностях «Нидана». Участники рынка ожидали, что западная корпорация выкупит своего давнего партнера. Но этот актив Pepsico прозевала: «Нидан» купил британский фонд Lion Capital. «После стала очевидной неизбежность приобретения «Лебедянского». Одна сделка — и компания мгновенно вырвалась в безусловные лидеры рынка», — констатирует «Финанс».