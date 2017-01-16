Мониторинг масс-медиа - что это такое?

Это простой и эффективный, хотя достаточно трудоемкий способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Только непрерывность поиска и правильный выбор источников гарантируют полноценный результат.

Агентство WPS занимается мониторингом СМИ с 1987 года, ежедневно предоставляя требуемую информацию политикам, журналистам, дипломатам, бизнесменам, а так же общественным, научно-исследовательским и гуманитарным организациям во всем мире.