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<tit>Около 40% компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства отмечают усиление негативного влияния санкций Запада на бизнес Ведущий Татьяна Кузнецова. ВЕДУЩИЙ: Около 40 процентов компаний и...
Сделка по докапитализации «РуссГидро» в объеме до 55 миллиардов рублей поддержана на уровне президента
Участники банковского сектора в октябре отметили позитивные сдвиги в сегменте потребительского кредитования
Экономика и политика
В Шанхае открылась ежегодная международная промышленная выставка
ВЕДУЩИЙ: В Шанхае открылась ежегодная международная промышленная выставка. В этом году статус партнера получила Россия. Как будут развивать и налаживать экономические связи, расскажет Александра...
Финансы и Бизнес
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Оператор "Транс Телеком", входящий в структуру РЖД, обеспечил на базе 22 станций технологии GSMR спецсвязь для работников Московского центрального кольца, которая охватывает 12 станций. Она,...
Мониторинг масс-медиа - что это такое?
Это простой и эффективный, хотя достаточно трудоемкий способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Только непрерывность поиска и правильный выбор источников гарантируют полноценный результат.
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Транспорт
Статистика гибели зацеперов не снижается
ВЕДУЩИЙ: Смертельное увлечение. Печальная статистика гибели зацеперов не снижается. Только в Центральном федеральном округе с начала года 24 подростка погибли или стали инвалидами, сообщает...
Парковочное пространство расширяется… Интервью с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым.
Наконец-то, наконец-то в этой студии появится хоть один серьёзный мужчина. Приходится работать с несерьёзными, а тут вот... ВЕДУЩИЙ: Это мы несерьёзные? ВЕДУЩАЯ: Конечно. ВЕДУЩИЙ: Ну знаешь... ВЕДУЩАЯ: И...
Обнулить ставку НДС для поездов дальнего следования?
Вопросы железнодорожной инфраструктуры на этой неделе так же обсуждались на высшем уровне. Одно из предложений - обнулить ставку НДС для поездов дальнего следования. К чему...
Шелковый путь — 2016
Источник: Радиостанция "Вести-ФМ", БАЙКПОСТ, 28.08.2016, 13:06 Ведущий Сергей Фонтон ВЕДУЩИЙ: Добрый день. Сергей Фонтон у микрофона, как обычно, в это время по воскресеньям. Мои гости Вячеслав...
Новости авиации в сентябре
"Аэрофлот" с 20 сентября прекращает прием заявлений на возврат провозной платы за оформленные, но не выполненные перевозки по билетам авиакомпании "Трансаэро", которые выдавались в...
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