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Международные резервы России на 11 ноября ставили 393 миллиарда долларов

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<tit>Около 40% компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства отмечают усиление...

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Сделка по докапитализации «РуссГидро» в объеме до 55 миллиардов рублей поддержана...

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Участники банковского сектора в октябре отметили позитивные сдвиги в сегменте потребительского...

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Проект Таможенного кодекса ЕврАза будет представлен на подписание в декабре на...

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В 1,5 раза — до 1 триллиона 119 миллиардов рублей увеличился...

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<tit>Акционеры банка «Международный финансовый клуб» выкупили у кредитного учреждения задолженность компании...

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ГД одобрила поправки в бюджет Фонда социального страхования на текущий ...

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ГД одобрила рост акцизов на вина, табак и дизель на период...

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Росстат оценил суммарную задолженность по зарплате в России на 1 ноября...

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