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Около 40% компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства отмечают усиление негативного влияния санкций Запада на бизнес
Сделка по докапитализации «РуссГидро» в объеме до 55 миллиардов рублей поддержана на уровне президента
Участники банковского сектора в октябре отметили позитивные сдвиги в сегменте потребительского кредитования
Экономика и политика
В Шанхае открылась ежегодная международная промышленная выставка
ВЕДУЩИЙ: В Шанхае открылась ежегодная международная промышленная выставка. В этом году статус партнера получила Россия. Как будут развивать и налаживать экономические связи, расскажет Александра...
Финансы и Бизнес
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Оператор "Транс Телеком", входящий в структуру РЖД, обеспечил на базе 22 станций технологии GSMR спецсвязь для работников Московского центрального кольца, которая охватывает 12 станций. Она,...
Мониторинг масс-медиа - что это такое?
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Транспорт
«Кутузовская» и «Ленинский проспект» вернулись в строй. Обновление Филевской линии в этом году продолжится
"Кутузовская" и "Ленинский проспект" вернулись в строй - сегодня открылись две станции после полной модернизации. Те, кто регулярно пользуется ими, теперь могут пересаживаться на...
Завершается строительство первой очереди Третьего пересадочного контура метро
ВЕДУЩАЯ: В Москве завершается строительство первой очереди Третьего пересадочного контура метро. Об этом рассказал сегодня мэр Сергей Собянин, осматривая одну из новых станций -...
Новости автопромышленности в сентябре
Автоконцерн получит новые субсидии. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных ассигнований в размере 3,3 миллиарда рублей на поддержку экспорта продукции российских автопроизводителей....
МЦК должно интегрироваться в транспортную систему подземки
ВЕДУЩИЙ: Московское центральное кольцо, которое с 10-го числа перевозит пассажиров, не зря называют "второй кольцевой веткой метрополитена". Просто МЦК должно интегрироваться в транспортную систему...
Московское центральное кольцо у МКЖД
Ведущая Елена Павлова ВЕДУЩИЙ: Роман, здравствуйте. Роман ЛАТЫПОВ, заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и инвестициям: Здравствуйте. ВЕДУЩИЙ: Большое спасибо, что пришли. Мы будем говорить про...
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Видеообзор событий
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров о ядерных испытаниях в Северной Корее
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Теперь ГИБДД штрафует не только за тень, но и за отблеск фар на обочине
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