Следите за нами в соц. сетях и вы будете в курсе самых последних событий!
В Тренде Сейчас
<tit>Около 40% компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства отмечают усиление негативного влияния санкций Запада на бизнес Ведущий Татьяна Кузнецова. ВЕДУЩИЙ: Около 40 процентов компаний и...
Сделка по докапитализации «РуссГидро» в объеме до 55 миллиардов рублей поддержана на уровне президента
Участники банковского сектора в октябре отметили позитивные сдвиги в сегменте потребительского кредитования
Экономика и политика
В Шанхае открылась ежегодная международная промышленная выставка
ВЕДУЩИЙ: В Шанхае открылась ежегодная международная промышленная выставка. В этом году статус партнера получила Россия. Как будут развивать и налаживать экономические связи, расскажет Александра...
Финансы и Бизнес
НОВОСТИ
IT и реклама
Все самое интересное в мире IT. IT новости
Оператор "Транс Телеком", входящий в структуру РЖД, обеспечил на базе 22 станций технологии GSMR спецсвязь для работников Московского центрального кольца, которая охватывает 12 станций. Она,...
Мониторинг масс-медиа - что это такое?
Это простой и эффективный, хотя достаточно трудоемкий способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Только непрерывность поиска и правильный выбор источников гарантируют полноценный результат.
Агентство WPS занимается мониторингом СМИ с 1987 года, ежедневно предоставляя требуемую информацию политикам, журналистам, дипломатам, бизнесменам, а так же общественным, научно-исследовательским и гуманитарным организациям во всем мире.
Транспорт
Новости РЖД в сентябре
В этом году высокоскоростные поезда стали еще более востребованными среди пассажиров. Популярность "Ласточек", "Сапсанов" и "Стрижей" выросла на 25 процентов, сообщило руководство РЖД. Особенно это...
Правительство откажется от финансирования некоторых проектов РЖД
Правительство откажется от финансирования из Фонда национального благосостояния 4-х инфраструктурных проектов на общую сумму почти в 127 миллиардов рублей - об этом "Газете.ру" рассказали...
Завершается строительство первой очереди Третьего пересадочного контура метро
ВЕДУЩАЯ: В Москве завершается строительство первой очереди Третьего пересадочного контура метро. Об этом рассказал сегодня мэр Сергей Собянин, осматривая одну из новых станций -...
Обнулить ставку НДС для поездов дальнего следования?
Вопросы железнодорожной инфраструктуры на этой неделе так же обсуждались на высшем уровне. Одно из предложений - обнулить ставку НДС для поездов дальнего следования. К чему...
Кольцо запущено. Только и вокруг почти все запущено.
Основные работы по строительству МЦК завершены, теперь нужно сосредоточиться на благоустройстве прилегающих территорий. Что делать будут, чтобы пассажирам было комфортно не только ехать, разбирались наши...
Три особенности делают WPS узнаваемым на рынке мониторинга СМИ:
Точность
Вы получаете только нужную информацию, потому что все материалы, найденные для вас, проходят ручной контроль на соответствие вашей теме.
Гибкость
Работу над каждым новым заказом мы начинаем с определения списка источников, способных обеспечить оптимальный результат. Если ваша тема очень узка и специфична, мы подключим к поиску специализированные издания.
Комфорт
Нашей информацией удобно пользоваться, потому что мы организуем, оформляем и предоставляем заказанные материалы в точном соответствии с вашими требованиями.
Видеообзор событий
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров о ядерных испытаниях в Северной Корее
02:23
Теперь ГИБДД штрафует не только за тень, но и за отблеск фар на обочине
00:55
Московское центральное кольцо готовится к открытию!
02:56
Цена победы или сколько выплатят Российским медалистам
06:54
Нашествие богомолов в Москве
00:31
Победа предлагает отменить нормы бесплатного провоза багажа
03:26
Ядовитые пауки атаковали красноярский край
02:32
Владимир Путин созвал Совет Безопасности России
02:35
Телефонный разговор между Россией и Турцией
00:33